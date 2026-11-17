Autoridades civiles y militares encabezaron la graduación de 294 nuevos agentes de interdicción migratoria, quienes se incorporarán a los operativos de la Dirección General de Migración en distintas provincias del país. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Gobierno dominicano incorporó este martes a 294 nuevos agentes para reforzar los operativos de interdicción migratoria en todo el territorio nacional, en momentos en que, según las autoridades, la crisis interna de Haití continúa ejerciendo presión migratoria sobre la República Dominicana.

Los nuevos agentes recibieron formación en derechos humanos y nociones básicas de creole, además de entrenamiento militar. Con esta quinta promoción, suman 1,479 los agentes formados por la Dirección General de Migración (DGM).

Durante la graduación, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, insistió en que las deportaciones se realizan con respeto a los derechos humanos y calificó de "decepcionante" que ciudadanos intervengan para impedir la detención de extranjeros en condición migratoria irregular.

El funcionario reveló que, por acciones de esta naturaleza, resistencia al arresto y agresiones contra las autoridades, se han producido 13 sometimientos judiciales, que han derivado en medidas de coerción y una condena.

En el acto, celebrado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Lee Ballester informó que, desde octubre de 2024 hasta la fecha, han sido deportados 834,478 extranjeros en condición migratoria irregular, con un promedio de más de 1,000 deportaciones diarias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-124626-pm-3f3dacdc.jpeg La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración ,comparten con uno de los nuevos agentes de interdicción migratoria durante la entrega de diplomas de la quinta promoción. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Recordó que, en octubre de 2024, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional declaró la migración irregular como la principal amenaza a la seguridad nacional.

Explicó que, ante esta realidad, el Estado dominicano desarrolla dos líneas de acción. La primera consiste en la contención fronteriza, a cargo de las Fuerzas Armadas, y la segunda, en los operativos de interdicción migratoria en el interior del país, bajo la responsabilidad de la DGM.

Para esta última labor, la institución cuenta con 32 coordinadores distribuidos en el Gran Santo Domingo y las provincias, quienes dirigen los equipos de interdicción con el apoyo de las instituciones militares y la Policía Nacional.

Lee Ballester destacó que Migración ha fortalecido su capacidad operativa mediante la incorporación de vehículos, herramientas tecnológicas, escopetas, armamento no letal, chalecos antibalas y cascos protectores.

Respeto a los derechos humanos

El funcionario explicó que los extranjeros detenidos durante los operativos son trasladados a centros de procesamiento migratorio, donde se registran sus datos biométricos y se les realizan entrevistas para determinar su estatus jurídico en el país.

"Cuando se comprueba su condición irregular, se procede a su deportación conforme a los procedimientos legales correspondientes", precisó.

Lee Ballester insistió en que una de las prioridades de su gestión ha sido garantizar que las operaciones se realicen conforme a las normas del derecho internacional y al marco legal dominicano, con respeto a los derechos humanos, la dignidad y las propiedades de los extranjeros.

"Por esta razón hemos hecho un gran esfuerzo en procurar que los ingresos a viviendas o propiedades se realicen respetando los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal", sostuvo.

Aseguró que la institución emplea personal de inteligencia y contrainteligencia para supervisar los operativos y prevenir malas prácticas. Agregó que la Dirección de Asuntos Internos investiga los reportes de violaciones a los procedimientos para aplicar las sanciones correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-124741-pm-d3da5fc5.jpeg Uno de los nuevos agentes de interdicción migratoria saluda al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, durante el acto de graduación. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Agentes con formación militar

Los nuevos agentes, en su mayoría jóvenes veinteañeros, exhibieron durante la ceremonia la disciplina propia de la formación militar, mediante sus uniformes, saludos, posturas y movimientos coordinados bajo órdenes.

Durante su preparación, recibieron instrucción de campo, prácticas de tiro, manejo de armas no letales, primeros auxilios, gestión de emergencias y procedimientos de rescate.

El programa también incluyó formación en derechos humanos, con énfasis en la protección de poblaciones vulnerables, como mujeres embarazadas, adultos mayores y niños, así como nociones básicas de creole para facilitar la comunicación con los haitianos durante los operativos.

De acuerdo con la nómina de la Dirección General de Migración correspondiente a septiembre de 2026, los agentes de interdicción migratoria devengan un salario mensual de 30,000 pesos, que se reduce a 28,202 pesos tras los descuentos correspondientes.

Lee Ballester informó que los nuevos agentes serán desplegados en distintas provincias del país en los próximos días.

Llamado a rechazar la corrupción

En representación de los graduandos, Ismael Rafael Pérez Hernández exhortó a sus compañeros a rechazar la corrupción, actuar con honestidad y colocar los intereses de la República Dominicana por encima de cualquier interés personal.

El joven defendió el ejercicio de la autoridad sin abusos ni arrogancia y con respeto a los derechos de las personas.

"La verdadera autoridad no se demuestra mediante la fuerza innecesaria, sino mediante el carácter, el autocontrol, la justicia y el respeto", expresó.

Asimismo, recordó a sus compañeros que, al vestir el uniforme, representarán tanto a la Dirección General de Migración como al Estado dominicano.

"Ese uniforme no nos colocará por encima de los demás, nos impondrá una responsabilidad mayor que es servir mejor", manifestó.

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