Falta de motivación y simpatía influyeron en abstención electoral

Las principales razones que llevaron a los electores a no votar en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero fueron identificadas como falta de motivación, de empatía y dificultad para desplazarse a los colegios electorales, reveló la reciente encuesta Gallup-RCC Media.

El levantamiento realizado del 6 al 9 de marzo estableció en un 22.9 % la falta de deseo o ánimo como causa principal, seguida de un 15.3 % que dice confrontó dificultades para ir a votar y el 13.3 % que no sentía simpatía por ninguno de los candidatos.

Otras causas señaladas son: enfermedad, con un 11.0 %; no vota en el lugar que vive, 10.7 %; por carecer de cédula, 8.5 %; le tocaba trabajar, 7.4 %; no le gusta votar, 4.7 %; no tenía dinero y no le dieron, 4.1 %; no salió en el padrón electoral, 1.6 % y un 0.5 % por estar de viaje.

A la pregunta abierta, ¿cuáles pueden ser las razones que expliquen este nivel de abstención?, sobre el 48 % de los habilitados para votar que se abstuvieron, un 25.1 % dijo que no sabía o no quiso responder.

El 20 % lo atribuyó al descontento con todos los partidos políticos; un 15.4 % entendía que por la desconfianza en la clase política; el 7.7 % expresó que sería por falta de interés o poco deseo de votar; el 7.4 % por poca conciencia ciudadana sobre la importancia del sufragio y el 7.2 % argumentó descontento con el gobierno y la gestión del presidente Luis Abinader.

A ellos se suman, el 6.6 % que entiende fue porque no habrían ofrecido transporte ni dinero; 4.0 % respondió falta de interés en los candidatos; 3.7 % por la trampa de las elecciones con la compra de cédulas y el 2.8 % por entender que los comicios municipales no eran importantes.

Mientras, el 1.7 % refirió que fue por estar trabajando; 1.6 % porque entendía no había competencia con el partido de gobierno y el 1.3 % por miedo a conflictos y por tácticas del Partido Revolucionario Moderno de entrega tardía de fondos a los partidos.

Durante las entrevistas menos de un 1 % atribuyó la abstención a temas de salud, falta de tiempo, de necesidad de una nueva clase política que demuestre ser diferente, por no tener cédula, por no tener decidido por quién votaría y por la división de los partidos.

Compra de cédula

A fin de determinar si hubo o no compra de cédulas durante los pasados comicios, los entrevistados fueron preguntados si observaron en los alrededores de los colegios electorales activistas de los partidos en esas acciones.

Al respecto, un 67.3 % respondió que no y un 32.7 % que sí. Sobre los activistas y cuáles de los partidos realizaron la compra de cédula, un 57.4 % dijo que del PRM; 37.1 % del PLD y 23.9 de Fuerza del Pueblo.

Ficha técnica de la encuesta La encuesta Gallup-RCC Media es publicada por Diario Libre gracias a un acuerdo de colaboración con el grupo de medios RCC Media. Fue realizada a través de 1,200 entrevistas presenciales cara a cara, con un error de confianza que no excederá al 2.8 %. El trabajo de campo se llevó a cabo del 6 al 9 de marzo del presente año 2024. Las entrevistas se llevaron a cabo en un 79 % en zona urbana y un 21 % en rural. De los consultados el 50.5 % fueron mujeres y el 49.5 % hombres. El objetivo de la medición es informar a la población sobre los grandes temas nacionales y de esa forma aportar al conocimiento de los dominicanos sobre los grandes asuntos que competen al interés nacional.