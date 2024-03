PRM, FP y el PRD incumplieron en la proporción de género en candidaturas a diputados

La Junta Central Electoral (JCE) otorgó un plazo de cinco días hábiles a ocho organizaciones políticas que no cumplieron con la proporción de género, en la presentación de sus candidaturas a diputados territoriales, nacionales por acumulación de votos y al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Entre esos partidos se encuentran: el Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza Del Pueblo (FP), Revolucionario Dominicano (PRD), Bloque Institucional social Demócrata (BIS), Frente Amplio (FAMP), Patria Para Todos y Todas (PPT), Generación de Servidores (GENS) y Socialista Cristiano (PSC).

La resolución 26-2024 de la JCE señala que de acuerdo al artículo 53 de la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos se debe respetar los porcentajes a cargos electivos entre hombres y mujeres.

En el caso del PRM, se depositaron en la circunscripción 3 del Distrito Nacional siete candidatos, cinco hombres y dos mujeres lo que de acuerdo con la JCE no se cumple con la cuota de género.

Los candidatos son Ramón Bueno, Sergio Moya, Víctor Ogando, Alexander Liz de Jesús y Carlos Sánchez.

El PRM colocó a Chavely Sánchez y Alejandrina Muñóz.

La JCE indicó a esa organización que la proporción adecuada a presentar en esa circunscripción es de 3 hombres o mujeres; o 4 hombres o mujeres.

En el caso de la Fuerza del Pueblo en la provincia Hermanas Mirabal se presentó a Maribel Altagracia Camilo y Charlene Canaan, y la JCE señaló que se debe presentar un hombre y una mujer.

En la circunscripción 1 de Santiago, la FP presentó a cinco hombres y tres mujeres, lo cual no corresponde con el 40% y 60%.

La organización opositora presentó a Adriano de Jesús, José David Báez, Jaryzqui Izquierdo, José Horacio López y Jesús Manuel Polanco.

También, presentó a Wendy Teresa Vasquez, Ysmailin Collado y Daniela Lizardo. La propuesta correcta debe ser 4 hombres y 4 mujeres de acuerdo a lo señalado por la Junta.

En el caso del PRD, para la circunscripción 5 de Santo Domingo presentaron a 2 mujeres y 4 hombres, sin embargo, la propuesta debe ser 3 hombres y 3 mujeres.

Los postulados Nilson Abreu, Alejandro Arias, Miguel Fidel Reynaldo Solís, Shayri Lemoniel y Sandra Mendoza.

Por el BIS, las correcciones se deben realizar en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, la circunscripción 1 de La Vega, la circunscripción 1 de Santo Domingo, la circunscripción 2 de Santo Domingo y la circunscripción 6 de Santo Domingo.

En la circunscripción 1 del Distrito Nacional se presentaron 2 mujeres y 4 hombres, la distribución debe ser 3 mujeres y 3 hombres; en la 1 de La Vega se depositaron 1 mujer y 3 hombres, la readecuación debe ser 2 hombres y 2 mujeres; en la circunscripción 1 de Santo Domingo el BIS propuso 4 mujeres y 2 hombres, la proporción que dicta la ley es 3 y 3.

Para la circunscripción 2 de Santo Domingo, el BIS presentó 1 mujer y 3 hombre; la regularización sería 2 hombres y 2 mujeres y para la circunscripción 6, se presentó 1 mujer y 4 hombre y lo que establece la ley es 2 mujeres o hombres y 3 mujeres u hombres.

El Frente Amplio debe hacer correcciones en la circunscripción 1 de Santiago, donde inscribió 3 hombres y una mujer; Patria Para Todos en la circunscripción 1 del Distrito Nacional inscribió 4 hombres y 2 mujeres; Generación de Servidores presentó 2 mujeres y 4 hombres; el PSC en la circunscripción 3 de Santiago se presentó 1 mujer y tres hombres y en la circunscripción 4 de Santo Domingo solo presentó a 3 hombres.

"La JCE y las Juntas Electorales no admitirán listas de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos de 40 % y más del 60 %de hombres y mujeres", establece el párrafo I del artículo 53.

Si no se cumplen estas obligaciones la JCE y las Juntas Electorales "devolverán dicha lista" a los partidos en un plazo de 72 horas para que hagan las correcciones de lugar y en caso de no hacerlas esta lista no será aceptada y se "declarará desierta la presentación de candidatos por el partido en esa demarcación".

En el caso del Parlacen que son 20 candidatos, se deben presentar por lo menos 8 hombres o mujeres y un máximo de 12 hombres o mujeres lo que representa el 40 % y 60 %.

Los aspectos que deben ser corregidos son la proporción de género establecida en la Ley 33-18, la alternancia de género en el orden de colocación de las candidaturas y las candidaturas de titulares y suplencia se corresponda en género.

En el caso del Parlacen, los partidos Alianza País (Alpaís), Alianza por la Democracia (APD), Fuerza del Pueblo (FP), Generación de Servidores (Gens), Esperanza Democrática (PED), de la Liberación Dominicana (PLD) y el PRM no cumplieron con las especificaciones para el depósito de estas candidaturas.

Entras las especificaciones incumplidas está el orden de colocación incorrecto, proporción de género en los titulares, que no se presentaron a titulares y suplentes del mismo género, la proporción de género en las suplencias.

En lo concerniente a las diputaciones por acumulación de votos el PRM, PLD, FP, BIS, GENS, Partido Democrático Alternativo (Moda), PED, PPC y el PRD incumplieron en la presentación de candidaturas en la proporción de género y el orden de colocación.