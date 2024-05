JCE remite 25 puntos a la Policía Militar Electoral para las elecciones

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, remitió al jefe de la Policía Militar Electoral una lista con las normas a seguir durante la celebración de las elecciones.

El documento instruye al mayor general Juan José Otaño Jiménez, director del cuerpo de seguridad, sobre el protocolo a seguir durante la cadena de custodia de los materiales para los comicios y de los recintos electorales.

Jáquez Liranzo explicó que la medida se dispuso en cumplimiento de la resolución 18-24 de fecha 14 de marzo de 2024.

La misiva tiene fecha de este 16 de mayo y ordena "hacer extensivo en lo inmediato a los miembros" de la entidad los 25 puntos.

Entre las directrices que les indica están: el domingo (día de las elecciones) permitir la entrada de los coordinadores de recintos al inicio de la votación y de los electores a partir de las 7 de la mañana.

Dar acceso durante toda la jornada a la prensa nacional, dejar entrar con sus hijos a los votantes que no tengan con quién dejarlos, no impedir el acceso a los recintos a las personas por su vestimenta, salvo en casos en que promuevan algún candidato o partido; no retener los celulares a los ciudadanos, pero no permitirles hacer fotos.

También dispone mantener despejada de vehículos las entradas a los recintos, no permitir el proselitismo electoral de personas con gorras, gafetes, baberos o cualquier otro elemento de promoción o activismo político en el perímetro delimitado por la verja de seguridad; impedir a los partidos la instalación de carpas y mesas en el perímetro electoral, mantener el orden, contribuir con la organización de las filas de votantes, y facilitar la entrada a los recintos electorales de los observadores.

Una vez cerrada la votación, les instruye a permitir a los miembros del colegio grabar con dispositivos móviles. También les manda a garantizar la cadena de custodia de los materiales y equipos electorales.

A continuación, el texto íntegro.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/16/memoradum-pme-page-0001_1.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/16/memoradum-pme-page-0002.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/16/memoradum-pme-page-0003.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/16/memoradum-pme-page-0004.jpg