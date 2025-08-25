La JCE adjudica el contrato de la cédula sin tener los fondos

El Comité de Compras de la JCE aprobó la adjudicación de la nueva cédula a unanimidad. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque no dispone de los fondos en su presupuesto vigente, la Junta Central Electoral (JCE), a través de su Comité de Compras y Contrataciones, notificó ayer, mediante el acta CCC-48-2025, la adjudicación de la renovación masiva de la cédula de identidad al consorcio Emdoc, que fue el único oferente habilitado.

De acuerdo con el acta del Comité de Compras de la JCE, el monto del contrato totaliza 3,361,540,992.22 pesos, una cifra ligeramente menor a la que presentó el consorcio, que originalmente ofertó todos los servicios y productos por 3,363,322,420 pesos. Sin embargo, es superior , en 1,279,866,012, a los 2,081,674,980 pesos que inicialmente la JCE estimó para este contrato.

La disminución en el monto adjudicado ocurrió porque la Junta excluyó de la oferta de Emdoc un ítem de productos que incluía escáneres, lectores de huellas, cámaras fotográficas, impresoras, lector de firma y lector RFID. El comité de compras concluyó que los elementos excluidos "son de carácter genérico" y están disponibles en el mercado local.

El presidente de la JCE, Román Jáquez, ha sostenido que la emisión del nuevo plástico comenzará a finales del año. Sin embargo, en el presupuesto vigente de la institución no hay un monto para este proceso.

Se estipula que sea para el 2026 cuando se consignen los recursos, aunque en una reformulación presupuestaria del 2025 sometida al Congreso Nacional se propone un incremento de la apropiación presupuestaria de la JCE de 1,400 millones de pesos, recursos que irían destinados a la "administración de la cédula".

Cuando se certificó la apropiación presupuestaria para la licitación, se señaló en marzo del 2024 que la JCE tomaría las acciones necesarias para cubrir los 2,081.6 millones de pesos estimados en ese momento para el contrato. La Ley de Contrataciones públicas establece que la apropiación presupuestaria "no podrá ser modificada, cancelada o reutilizada, salvo que el procedimiento de contratación tenga la misma suerte de haber sido modificado o cancelado, para garantizar que los fondos apropiados siguen estando disponibles".

Diez años de vigencia

El acta emitida con la adjudicación a Emdoc establece que el contrato administrativo con dicho consorcio tendrá una vigencia de 10 años.

Con la adjudicación, el consorcio deberá suplir a la Junta ocho millones de tarjetas en policarbonato, 214 máquinas de impresión, un PKI-CA, 800,000 cédulas de identidad digital, 24 meses de servicio de mantenimiento a las máquinas de impresión y la capacitación del personal para todo el proceso. Por ocho millones de tarjetas de policarbonato para cédulas se adjudicaron 1,248 millones de pesos, lo que sitúa cada plástico en 156 pesos. El costo de 214 máquinas de impresión supera los 1,069 millones de pesos. El consorcio ganador, según el acta, deberá suplir 800,000 cédulas de identidad digital a 261 pesos por unidad, para un total de 208.8 millones de pesos. El mantenimiento de las máquinas costará 75.4 millones y la capacitación del personal será de 3,533,888 pesos.

Emdoc, el único competidor Además del consorcio Emdoc, los oferentes que participaron en la licitación internacional fueron los consorcios ID Secure IDS (Midas Dominicana) y Cédula 4.0 RD (Copy Solutions International). Los dos últimos quedaron inhabilitados por no cumplir con los requisitos. Detrás de Emdoc hay cinco empresas: cuatro extranjeras y una dominicana. La líder del grupo es la compañía GSI International, originaria de Panamá y con domicilio legal en República Dominicana cuyo representante en el país es Bernardo Pérez Díaz. Aunque la cédula vigente fue reconocida como el documento de identidad personal más seguro, mejor diseñado y mejor fabricado del mundo durante el 2014, la JCE argumenta para su cambio nuevos aspectos tecnológicos que se integrarán para fortalecer la seguridad de la identificación.