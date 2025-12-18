Así es la nueva cédula dominicana que será entregada en abril de 2026

La Junta Central Electoral presentó este jueves los cambios en la nueva cédula dominicana. ( DANIA ACEVEDO. )

La nueva cédula de identidad y electoral que comenzará a circular en República Dominicana introduce un rediseño completo tanto en su apariencia como en sus mecanismos de seguridad.

¿Qué innovaciones incluye la nueva cédula dominicana?

El documento incorpora tecnologías pensadas para dificultar la falsificación y facilitar la verificación digital.

En el anverso, la cédula mantiene el formato horizontal y presenta la fotografía del titular impresa mediante tecnología láser en escala de grises, integrada directamente en el material de la tarjeta.

Sobre la imagen se superpone un tramado en forma de colmena, visible a simple vista, que actúa como elemento antifraude. La foto también se reproduce como imagen fantasma y en versión invertida, visible solo bajo ciertos ángulos.

El documento incluye el Escudo Nacional Dominicano, el logotipo dorado de la Junta Central Electoral (JCE) y el número de cédula en alto relieve, lo que permite identificar alteraciones físicas.

En uno de los laterales se integra un chip sin contacto, destinado a la verificación electrónica de identidad, junto con símbolos de seguridad compatibles con estándares internacionales (ICAO–OACI).

La información personal —nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, tipo de sangre y firma— se imprime por láser sobre un material de policarbonato compuesto por nueve capas, lo que impide que los datos puedan ser borrados o modificados sin destruir la tarjeta.

Además, se incorporan imágenes láser cambiantes (CLI) y simulaciones de colores patrios que varían según la inclinación.

En el reverso, la cédula presenta un código QR, que permite la lectura rápida por dispositivos autorizados, y un código de lectura mecánica (MRZ), similar al de los pasaportes, pensado para validaciones automáticas.

También se incluye un mapa de la República Dominicana, referencias a monumentos históricos y un número serial único que identifica cada tarjeta.

La fotografía fantasma vuelve a aparecer en el reverso, reforzando la coherencia visual y los controles cruzados del documento. Todo el diseño responde a un esquema de seguridad en capas: visual, táctil, digital y electrónica.