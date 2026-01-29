JCE dejará de emitir cédulas en formato actual a partir de febrero de 2026

Cédula actual, la cual será cambiada a partir de abril de este 2026. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Junta Central Electoral (JCE) informó este miércoles que a partir del 1 de febrero de 2026 dejará de emitir cédulas de identidad y electoral en el formato actual, debido al proceso de transición hacia el nuevo modelo del documento que está en proceso de emisión.

Mientras emitirá certificaciones de cédulas a aquellos ciudadanos que lo requieran de forma gratuita. Este documento podrá usarse para todo tipo de trámites.

En un espacio pagado, el organismo señaló que la decisión responde a las adecuaciones técnicas, operativas y de interoperabilidad realizadas entre el sistema vigente y el nuevo.

Además, la incorporación de equipos de grabado láser, con el objetivo de garantizar mayores niveles de seguridad, calidad y eficiencia en la emisión del documento definitivo, el cual comenzará a entregarse a la población a partir del próximo 12 de abril.

Emitirá certificación de cédulas

En ese sentido, la JCE aprobó que, para no interrumpir las gestiones de los ciudadanos y ciudadanas que requieran la cédula bajo el formato actual, se emitan de manera temporal certificaciones de cédulas, sin costo alguno.

Estas certificaciones estarán disponibles hasta el cierre del proceso de cambio hacia la nueva cédula, previsto para marzo de 2027, y contarán con validez institucional, permitiendo realizar trámites administrativos y legales durante el período de transición.

La JCE explicó que la emisión de estas certificaciones constituye una medida transitoria y planificada, orientada a garantizar un proceso ordenado y eficiente hacia el nuevo modelo de cédula de identidad y electoral y cédula de identidad.

Entregan el primer plástico al presidente Abinader El pasado 27 de enero, el presidente Luis Abinader recibió la primera cédula de identidad y electoral, marcando así el inicio formal del proceso para cambiar el formato del documento en la República Dominicana. Le siguió la primera dama Raquel Arbaje, quien obtuvo la segunda cédula.Abinader definió el proceso como seguro y dijo que dará seguridad a la identidad de los dominicanos. Afirmó que el cambio es más importante de lo que todos están considerando y felicitó a la Junta por el trabajo que lleva a cabo.

Fecha y vigencia

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, informó que el inicio de la cedulación masiva a nivel nacional será el día 12 de abril y no el 8, como se había anunciado.

Los ciudadanos deberán acudir de acuerdo al mes de cumpleaños, proceso que concluirá el 31 de marzo de 2027.

Explicó que el documento tendrá vigencia de 12 años para las personas entre 18 y 35 años de edad, 16 años para los que tengan entre 36 y 60 años, y 20 años para los mayores de 61.