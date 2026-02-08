Las autoridades de los partidos tendrán la nueva cédula a partir de este lunes

El presidente Luis Abinader muestra su nueva cédula, entregada el 26 de enero del 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Después de entregar hace dos semanas la nueva cédula de identidad y electoral al presidente Luis Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje, la Junta Central Electoral (JCE) encabezará una jornada de cinco días para dar el nuevo documento a las autoridades de algunos partidos y movimientos políticos reconocidos por el órgano comicial.

De acuerdo con el calendario de la Junta, la labor de entrega iniciará este lunes a las 8:15 de la mañana. Allí, las máximas autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibirán primero su nueva cédula por pertenecer a la organización de mayor jerarquía en el sistema político.

Actualmente, la Dirección Ejecutiva del PRM alberga a 60 políticos, dirigidos por el ministro José Ignacio Paliza, quien funge como presidente de la organización, y la alcaldesa Carolina Mejía, quien se desempeña como secretaria general.

Tras entregar la nueva cédula a los dirigentes perremeístas, la JCE dará el documento a la cúpula del partido Fuerza del Pueblo el martes a partir de las 10:00 de la mañana.

Entrega a la oposición

La Fuerza del Pueblo, según los resultados de las últimas elecciones presidenciales y congresuales, es la segunda organización política del país de mayor jerarquía y la principal de la oposición.

El partido opositor actualmente cuenta con 64 miembros en su Dirección Política. El exmandatario Leonel Fernández funge como el presidente del partido y Antonio Florián es el secretario general.

Posteriormente, el miércoles a las 9:00 de la mañana, la nueva cédula será entregada a los políticos que dirigen el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por ser, según los resultados electorales de la Junta, la tercera organización política con más peso.

El PLD actualmente cuenta con un Comité Político integrado por 45 miembros y dirigido por el expresidente Danilo Medina y por Johnny Pujols, quien es el secretario general.

Jornada con otros partidos

Tras las jornadas de dos días con los tres principales partidos, la JCE se enfocará en algunas de las organizaciones minoritarias, a las que se entregará la cédula entre el jueves y el viernes.

Esos dos días, recibirán el documento los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio, País Posible, Bloque Institucional Demócrata, Partido de Unidad Nacional, Alianza País, Partido Revolucionario Social Demócrata y el Partido Democrático Alternativo.

Además, se dará la nueva a cédula a quienes dirigen el Partido Cívico Renovador, Generación de Servidores, Partido Humanista Dominicano y Alianza por la Democracia.

El proceso de entrega A partir de abril, la JCE iniciará la entrega masiva de la nueva cédula a todos los dominicanos en un proceso escalonado en el que el documento se proporcionará a los ciudadanos según su mes de nacimiento. El proceso concluirá en el 2027 y la Junta ha destacado que el nuevo documento es una renovación completa de la actual cédula. La identificación renovada incluye un chip sin contacto, imágenes laser cambiantes, un código QR, un código de lectura mecánica y un sistema de seguridad en capas, entre otras novedades.