La cédula actual seguirá vigente hasta el 31 de marzo de 2027

La Junta Central Electoral (JCE) estableció que la cédula de identidad y electoral vigente continuará siendo válida hasta el 31 de marzo de 2027, fecha a partir de la cual solo será aceptada la nueva cédula que emitirá el organismo como parte del proceso nacional de renovación del documento.

La disposición forma parte de la Resolución No. 18-2025, mediante la cual la JCE aprobó el nuevo diseño, formato y contenido de la cédula de identidad dominicana. En el documento se establece un período de transición durante el cual convivirán ambas versiones del documento.

De acuerdo con la resolución, mientras se desarrolla el proceso de sustitución de las cédulas actuales, tanto el documento emitido en el proceso de renovación de 2014 como la nueva tarjeta tendrán validez para realizar trámites oficiales y ejercer los derechos ciudadanos.

Sin embargo, a partir del 31 de marzo de 2027 solo será aceptada la nueva cédula en el territorio nacional para los actos en los que la ley exige la presentación del documento de identidad.

La entidad electoral señala que el cambio forma parte de un proceso de modernización del sistema de identificación dominicano, que busca actualizar el documento con nuevas tecnologías de seguridad y mejorar la protección de los datos personales.

La resolución indica que el proceso permitirá actualizar y emitir 9,412,353 documentos de identidad para ciudadanos dominicanos y residentes legales. De esa cifra, 942,795 corresponden a menores de edad que alcanzarán la mayoría de edad durante el período de implementación del nuevo sistema.

La nueva cédula será fabricada en material de policarbonato y contará con un chip sin contacto, además de otros mecanismos de seguridad como grabado láser, hologramas, fotografía fantasma y códigos de verificación.

El documento también establece que la nueva tarjeta tendrá distintos colores según el tipo de titular. La cédula de identidad y electoral de los ciudadanos tendrá los colores azul, rojo y blanco inspirados en la bandera nacional. En el caso de menores de edad, militares y policías será azul larimar, mientras que la cédula destinada a extranjeros legales será gris plateado.

Entre los datos que aparecerán en la cédula figuran el nombre del titular, fecha y lugar de nacimiento, número único de identidad, estado civil, tipo de sangre, huellas dactilares capturadas mediante biometría, firma electrónica, fotografía digital y ocupación u oficio.

El reverso del documento incluirá elementos de verificación como el mapa de la República Dominicana, código QR, código de lectura mecánica, número de serie de la tarjeta, dirección del titular y datos del registro de nacimiento, así como información electoral que indicará el colegio de votación del ciudadano.

Acciones de la autoridad para la implementación y seguridad

La resolución también dispone versiones diferenciadas del documento para menores de edad, militares, miembros de la Policía Nacional y extranjeros residentes legales.

En estos casos, la tarjeta incluirá en el reverso leyendas que indicarán si el titular no tiene derecho al voto, como "Menor no vota", "Militar no vota", "Policía no vota" o "Extranjero no vota".

La JCE explicó que el proceso de renovación busca incorporar tecnologías de última generación, reforzar los mecanismos de seguridad del documento y facilitar su uso en instituciones públicas y privadas.

La resolución ordena además que la medida sea notificada a los partidos políticos, a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a las embajadas y consulados dominicanos, con el fin de garantizar el reconocimiento institucional del nuevo documento de identidad.