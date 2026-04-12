Ciudadanos que acudieron a las cinco de la mañana de este domingo a los centros de cedulación, en el primer día del proceso para obtener la nueva cédula de identidad y electoral, permanecían seis horas después en espera de recibir el documento debido a fallas en el sistema informático.

Así lo manifestaron varias personas en la Junta del Distrito Nacional, en La Feria, y en los locales de la Junta Central Electoral en la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, y John F. Kennedy, en la capital.

En las plaza de Megacentro, también en Santo Domingo Este, los interesados dijeron haber llegado a las 8:30 a.m. y a la 1 p.m estaban todavía en fila sin poder ingresar al centro para que les tomaran sus datos.

En cambio, en Sambil las personas que se atendieron habían hecho citas, y recibieron sus documentos dos horas y media después.

En Megacentro, los únicos 105 turnos que se dieron ya estaban agotados a la 1 p.m. En Sambil, el horario era hasta las 2 p.m.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/junta-central-electoral-enfrenta-problemas-con-cedula-de-identidad-96e2d239.jpeg Un ciudadano que acudió a un recinto de la JCE para obtener su nueva cédula de identidad y electoral. (DIARIO LIBRE)

En la Junta del Distrito Nacional, una mujer que solo se identificó como Miledys y que acudió a llevar a su madre , dijo que llegó al recinto a las 6 a.m. y cinco horas después no había visto que se emitiera el primer plástico.

Reconoció, sin embargo, que el personal de la Junta Central Electoral hacía su trabajo.

Informó que el sistema había fallado, lo que originaba el retraso, dato que fue corroborado por otros ciudadanos que se quejaban por los inconvenientes, pero se negaron a ofrecer sus nombres.

Primer día Este domingo 12 de abril de 2026, se dio apertura general de cedulación en todo el país por mes de cumpleaños (cualquier día del mes en el que el ciudadano cumpla años). En la jornada se hace el proceso de captura y entrega física del nuevo documento de identidad electoral.La JCE ha informado que la vieja cédula vence el 31 de marzo de 2027.

Otras personas a las que ya se les había tomado los datos en la Junta del Distrito Nacional, a las 11 a.m. ya estaban en espera de que se les llamara. Según un señor, pertenecía a un grupo de 15 que acudió a sacar la cédula a las 5:00 de la mañana y a las 10:50 solo se habían entregado dos plásticos.

Otras juntas

En el recinto ubicado en la avenida Kennedy, en el sector Los Jardines, de la capital, el personal comentó las dificultades con el sistema, lo que provocó que no se agilizara el proceso de entrega de la nueva cédula.

En cambio, en la JCE de la autopista Las Américas, aunque igualmente hubo inconvenientes con el sistema informático, ciudadanos que madrugaron ya se habían ido para sus casas a las 11:30 a.m.

En esa sede, de todas maneras, varias personas se animaron a manifestar sus quejas frente a las cámaras. Son los casos de las ciudadanas que solo se identificaron como Yomaira, Alexandra y el señor Luis Abreu.

Las mujeres dijeron que llegaron a la Junta de Las Américas a las 5:40 a.m. y casi a las 12:00 del mediodía, a pesar de habérseles tomado todos los datos, no les entregaban la cédula porque no había sistema para imprimir.

Abreu se quejó porque en los anuncios de la JCE se aseguraba un proceso ágil, con un tiempo estimado de 15 a 20 minutos por personas.