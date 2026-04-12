Hoy inicia la renovación de la nueva cédula en todo el país: lo que debe saber

Muestra de la nueva cédula de identidad y electoral. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

A partir de este domingo 12 de abril inicia oficialmente en todo el país el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, con una red de más de 190 centros de cedulación habilitados por la Junta Central Electoral (JCE), donde los ciudadanos podrán acudir para obtener el nuevo documento.

A continuación, le explicamos todo lo que debe saber para obtener la nueva cédula.

¿Qué debo saber antes de sacar la nueva cédula?

La JCE informó que el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral fue diseñado para ser ágil, con un tiempo estimado de entre 15 y 20 minutos por ciudadano.

Las puertas de los centros de cedulación estarán abiertas a partir de las 8:00 de la mañana.

Al llegar, los ciudadanos serán recibidos por el coordinador del centro, quien ofrecerá una orientación inicial sobre el proceso.

Posteriormente, el ciudadano pasará al módulo de gestor de turnos, donde al digitar el número de cédula el sistema validará el mes de nacimiento.

Luego, será dirigido al área de espera, la cual contará con pantallas para la visualización de turnos y un sistema de sonido para los llamados.

Cuando sea llamado, el ciudadano pasará a la estación inicial del proceso, donde se realizará la captura de datos generales y la validación de la información.

En esta etapa también se efectuará la captura biométrica, que incluye fotografía, firma y huellas dactilares.

Finalmente, el ciudadano pasará a la cabina de grabado láser, donde se personalizará el documento de identidad para su posterior entrega.

Vigencia de la nueva cédula

La nueva cédula de identidad y electoral tendrá una vigencia escalonada, con el objetivo de optimizar los recursos del Estado.

De acuerdo con la edad del ciudadano, el documento tendrá distintos periodos de validez:

Al cumplir la mayoría de edad (18 años): 12 años de vigencia.

De 18 a 35 años: 16 años de vigencia.

De 36 a 60 años: 20 años de vigencia.

De 61 años o más: vigencia indefinida o según actualización requerida por la JCE.

¿Qué documentos necesito llevar para obtener la nueva cédula de identidad?

Si desea actualizar su dirección de residencia, deberá presentar uno de los siguientes documentos a su nombre: factura de energía eléctrica, agua, cable, teléfono residencial o internet.

Si no cuenta con una factura de servicios, puede presentar un contrato de alquiler debidamente registrado que acredite el cambio de domicilio.

En caso de residir con un familiar directo, deberá presentar una factura de servicios y una copia de la cédula del titular del contrato por ambos lados.

Si no dispone de los documentos requeridos, podrá solicitar en una iglesia de su comunidad una carta o certificación firmada y sellada por su representante, que confirme su domicilio actual.

Estado Civil

Según la JCE, los ciudadanos que hayan cambiado su estado civil no necesitan presentar documentos adicionales al momento de solicitar la nueva cédula, ya que la información será verificada en el Registro Civil.

No obstante, se recomienda llevar actas originales o copias que respalden su estado civil.

Quienes deseen reflejar que son solteros o viudos deberán presentar acta de divorcio o consulta con número de evento. En caso de viudez, el acta de defunción.

Si una persona figura como casada, pero nunca ha contraído matrimonio, deberá presentar un acta notarial de soltería legalizada por la Procuraduría General de la República y una certificación de soltería emitida por la Dirección del Registro Civil.

Tipo de sangre

Para incluir el tipo de sangre en el documento será necesario presentar uno de los siguientes: carné de tipificación, licencia de conducir o certificado de laboratorio donde conste el tipo sanguíneo.

Ocupación u oficio

Si posee una carrera universitaria, deberá presentar copia del título o del exequátur.

En caso de formación técnica, deberá presentar el certificado del curso o taller realizado.

Si es empresario, deberá presentar el certificado del Registro Mercantil de la empresa.

Donante de órganos

Si deseas colocar que eres donante debes presentar una certificación original de donante de órganos o tejidos emitida por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort).

Alergias

Para hacer constar la presencia de alergias debe presentar documentos como: certificados médicos o tarjetas médicas que acredite la condición.

¿Habrá entrega a domicilio?

La JCE informó que no habrá entrega a domicilio. La expedición de la nueva cédula se realizará exclusivamente en los centros habilitados a nivel nacional.

¿Quiénes deben hacer cita?

Los ciudadanos que acudan fuera del mes de su cumpleaños deberán realizar una cita previa en los centros de servicio continuo (24 horas), en horario de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana.

Quienes deseen acudir a centros como Galería 360, Sambil, Bella Vista y Plaza Central también deberán agendar cita según su mes de nacimiento.

Estos centros ofrecen servicio de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y domingos y feriados de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Centros y horarios

El organismo comicial informó que se habilitarán más de 190 centros de cedulación en todo el país, distribuidos en tres modalidades:

Centros de servicio estándar (153): operarán de lunes a viernes de 8:00 de la mañana 7:00 de la noche ; sábados y domingos de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Centros de alto servicio (30): funcionarán de lunes a viernes de 8:00 de la mañana. a 9:00 de la noche; sábados de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche; y domingos y feriados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Centros de servicio continuo (10): operarán 24 horas al día, los siete días de la semana.

En estos últimos, entre las 11:00 de la mañana y 7:00 de la noche, la atención será exclusivamente mediante cita previa, sin importar el mes de nacimiento del ciudadano.

Vigencia de la cédula actual La cedulación masiva concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula actual dejará de ser válida. A partir de abril de ese año, solo tendrá vigencia el nuevo documento. La JCE informó que el proceso de renovación general se realizará durante 12 meses en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar aglomeraciones.