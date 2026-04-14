Largas filas y quejas por lentitud marcan jornada de cedulación en Santiago

Decenas de ciudadanos hacen largas filas desde la madrugada en centros de cedulación en la provincia Santiago, en medio de quejas por la lentitud del proceso. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

Desde las 5:00 de la mañana, decenas de ciudadanos comenzaron a acudir a los centros de cedulación en la provincia Santiago para obtener la nueva cédula de identidad.

Algunos usuarios aseguraron haber llegado desde la madrugada sin lograr completar el trámite horas después. " Esto no corre ... entra un grupo y se quedan como frizados", expresó Lourdes Checo .

Cándido Hilario, quien dijo tener más de tres horas en una fila, denunció falta de información sobre el avance de las filas.

Ciudadanos también señalaron que, aunque se da prioridad a envejecientes y personas con discapacidad, el proceso sigue siendo lento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-112933-am-5382f84b.jpeg Cándido Hilario afirma tener más de tres horas en fila y cuestiona la falta de información en los centros. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-112932-am-2a50b19a.jpeg Lourdes Checo denuncia la lentitud del proceso de cedulación en Santiago, tras varias horas de espera. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ) ‹ >

La JCE responde

En respuesta a las quejas, el magistrado Samir Chami Isa, miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), al realizar un recorrido de supervisión por los centros de cedulación en Santiago calificó el proceso como exitoso pese a la alta demanda.

"El inconveniente ha sido la gran cantidad de ciudadanos que están acudiendo masivamente. Eso no es malo, es positivo, pero hay un límite humano y de máquinas para atender", explicó.

Chami Isa indicó que el proceso completo de emisión de la cédula puede tomar unos 15 minutos por persona, siempre que no existan inconvenientes en la validación de datos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-112934-am-ca0fbc83.jpeg El magistrado Samir Chami Isa supervisa la jornada y califica como exitoso el proceso pese a la alta demanda. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

Asimismo, informó que el primer día se emitieron más de 500 cédulas en Santiago, cifra que consideró significativa para el inicio del programa.

Para organizar el flujo de personas, las autoridades han implementado un sistema de turnos divididos por bloques horarios. Sin embargo, dijo que muchos ciudadanos prefieren permanecer en los centros en lugar de regresar a la hora asignada, lo que genera aglomeraciones.

El funcionario llamó a la población a mantener la calma y colaborar con el proceso.

Además, anunció que se habilitan centros con horarios extendidos, incluyendo algunos de 24 horas como el de Cuesta Colorada, y la próxima apertura de nuevas instalaciones para ampliar la capacidad de atención.

"Esto es un proceso que apenas inicia. Cada día será más ágil", aseguró.

Refirió que la prioridad de la Junta es garantizar que todos los ciudadanos obtengan su documento de identidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-114322-am-f412b459.jpeg Un ciudadano muestra su nueva cédula tras completar el proceso, luego de varias horas de espera en un centro de Santiago. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)