La JCE informa que más de 180,000 personas han recibido la nueva cédula

Un total de 182,006 personas han recibido la nueva cédula, según informó ayer domingo la Junta Central Electoral (JCE) en un comunicado de prensa.

La entidad indicó que, desde el domingo 12 de abril, cuando inició el proceso de cedulación, hasta el sábado 25, se han recibido 236,358 solicitudes de servicios para la obtención del documento.

De acuerdo con la institución, además de las cédulas entregadas, 32,205 están listas para que los ciudadanos las retiren en cualquier momento en su centro de cedulación de su preferencia, mientras que 22,147 se encuentran en proceso de personalización para su posterior entrega.

Del total de las solicitudes, 118,859 corresponden al sexo femenino y 117,499 al masculino.

No obstante, la institución aclaró que estas cifras no incluyen a las personas que han participado durante el primer trimestre del año en los operativos de captura y posterior entrega realizados en instituciones públicas, privadas, con o sin fines de lucro.

Esta disposición, aprobada por el Pleno de la JCE, se extenderá hasta marzo de 2027 y se ejecuta de forma simultánea con los servicios ofrecidos en los 193 centros de cedulación. La entidad resaltó que el objetivo es ampliar la capacidad de emisión del documento de identidad y garantizar el cumplimiento de la meta de dotar a toda la ciudadanía de la nueva cédula.

Solicitudes por grupos

La JCE señaló que, por grupos etarios, el segmento de 31 a 40 años encabeza la demanda con 43,946 solicitudes (18.6 %). Le siguen las personas de 51 a 60 años, con 42,449 (18 %), y los que promedian de 41 a 50 años, con 42,125 (17.8 %).

Por su parte, el rango de edad de 21 a 30 años registra 37,334 solicitudes (15.8 %), mientras que los ciudadanos de 61 a 70 años alcanzan las 33,000 (14 %).

En los grupos de mayor edad, las personas de 71 a 80 años suman 18,142 solicitudes (7.7 %), seguidas por el grupo de 16 a 20 años con 13,990 (5.9 %). Los ciudadanos de 81 a 90 años registran 4,693 solicitudes (2 %), mientras que los de 91 a 100 años alcanzan 652 (0.3 %). Finalmente, se contabilizan 27 solicitudes de personas mayores de 100 años.

El proceso en las provincias Entre las provincias que más servicios han requerido para la renovación del documento de identidad figuran Santo Domingo, con 45,885; el Distrito Nacional, con 34,619; y Santiago, con 23,281.Las demarcaciones con mayor demanda continúan con San Cristóbal, con 14,645; La Vega, con 9,422; Puerto Plata, con 7,799; Duarte, con 7,797; y San Pedro de Macorís, con 7,214.Las demás provincias oscilan entre 6 mil y hasta mil solicitudes de servicios.