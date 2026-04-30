JCE extiende hasta el 11 de mayo la entrega de cédula para nacidos en abril

Captura de datos para la cédula de identidad y electoral. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Junta Central Electoral (JCE) informó en la noche de este jueves que extendió el plazo de renovación de cédula hasta el 11 de mayo, para los ciudadanos nacidos en el mes de abril.

De acuerdo a un comunicado de la institución, esta disposición se debe a que la jornada de cedulación inició el pasado 12 de abril, lo que otorga 11 días más a quienes nacieron en este mes para facilitar el proceso de renovación del documento.

Renovación para nacidos en mayo

Con relación a las personas nacidas en mayo, la JCE reiteró que pueden iniciar la renovación a partir del 1 de mayo, y durante todo este mes, conforme al calendario establecido.

Asimismo, la entidad recordó que hay habilitados 193 centros de cedulación en todo el país.

Exhortó a las personas a consultar las ubicaciones y los horarios de los centros de su entorno a través de su portal web https://nuevacedula.jce.gob.do/