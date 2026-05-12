JCE anuncia que ahora acudirá a los tribunales en casos del registro civil

La Junta Central Electoral (JCE) informó este martes que decidió y puso en conocimiento del Poder Judicial que, en lo adelante, comparecerá y será parte en los tribunales del país en las demandas relativas a los actos del estado civil que impacten en el Registro Civil.

Con la medida, el órgano indicó que busca comparecer y ser parte en los tribunales del país en actos del estado civil que incluyan impugnaciones de filiación, posesión de Estado, adopciones y otros procesos que puedan afectar directa o indirectamente el registro, indicó en un comunicado.

Compromiso institucional

En una misiva enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, la Junta detalló que la iniciativa fue impulsada por los miembros del pleno durante la sesión administrativa ordinaria No. 04-2026 de fecha 5 de mayo de este 2026.

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El organismo electoral reiteró que como entidad autónoma mantiene el compromiso constitucional de salvaguardar el Registro Civil y la identidad de los dominicanos.