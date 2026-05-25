El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, defendió el último reglamento del órgano comicial que prohíbe la divulgación de encuestas políticas hasta el inicio de la precampaña, al considerar que la institución tiene facultad para regular actividades políticas fuera del período electoral.

Rosario consideró que el amplio debate generado por el reglamento podría terminar en el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, a su juicio, la JCE obtendría ganancia de causa ante la alta corte.

“Esto va a generar una discusión amplia que sé que terminará en el TC, lo cual es bueno, porque de alguna manera estamos hablando de la regulación de derechos fundamentales, pero todos los derechos deben ser regulados porque de alguna manera chocan con otros derechos y, por tanto, lo que hay que ver es el equilibrio que se produce entre la regulación y el ejercicio de los mismos”, manifestó.

Durante una entrevista en el programa radial El Gobierno de la Mañana, transmitido por la emisora Z101, Rosario resaltó que la decisión está fundamentada en elementos jurídicos y sostuvo que “los partidos de oposición deben apoyar la decisión”.

“En esta ocasión parece que la Junta va a tomar el camino de empezar a regular el proceso electoral e impedir de alguna manera que se estén produciendo situaciones que al final solo favorecen al más fuerte”, añadió.

Rosario señaló que, aunque algunos sectores alegan que el país aún no está en período electoral, la normativa vigente aborda por primera vez el problema del inicio anticipado de las campañas políticas.

Encuestas favorecen a la Fuerza del Pueblo

En ese contexto, el exfuncionario aseguró que la publicación de encuestas políticas favorece a la Fuerza del Pueblo, debido a que el partido aparece bien posicionado y el Gobierno refleja bajos niveles de aprobación.

“A la Fuerza del Pueblo le conviene que las encuestas sigan publicándose porque aparece fortalecida, mientras el Gobierno sale con apenas un 30%”, expresó.

Argumentó que tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) carecen de los recursos económicos del oficialismo para competir en igualdad de condiciones durante una campaña prolongada. Por esa razón, consideró que los partidos de oposición deberían respaldar la decisión de la JCE.

También sostuvo: “Debemos dejar de apoyar las cosas solo porque nos convienen coyunturalmente y pensar más en la institucionalidad”.

Critican reglamento: “huele a inconstitucionalidad”

Desde que se dio a conocer el reglamento, el pasado 22 de mayo, se ha generado un debate en la opinión pública sobre si la JCE tiene la potestad para regular la publicación de encuestas.

Este lunes, el abogado y jurista Olivo Rodríguez Huertas consideró que el reglamento emitido por la Junta Central Electoral sobre encuestas electorales presenta “un olor fuerte a inconstitucionalidad”, al entender que la normativa impone limitaciones y sanciones no contempladas en la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

Rodríguez sostuvo que las empresas encuestadoras están amparadas por el derecho constitucional a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, por lo que cualquier restricción estatal debe estar claramente establecida en la ley.

“Y aunque la actividad privada en determinados ámbitos puede estar sujeta a intervenciones puntuales o a una regulación estatal en función de la potencialidad lesiva a intereses públicos, ese es un tema que requiere y amerita que, con un carácter de mucha taxatividad, de manera muy clara, muy precisa e inequívoca, la ley entre a ese tipo de regulaciones”, expresó en el programa Hoy Mismo.

El jurista explicó que la Ley 20-23 únicamente limita la publicación de encuestas en los días previos a las elecciones, pero no prohíbe su difusión fuera del período de precampaña o campaña.

Artículo 216

Parte del fundamento de las críticas es que la ley solo prohíbe las encuestas ocho días antes de las elecciones. En su artículo 216 establece:

“Durante los ocho (8) días anteriores al de la votación, queda prohibida la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales.

Párrafo I.- Previo al plazo establecido en este artículo, se podrán publicar todas las encuestas realizadas, siempre cumpliendo con los estándares generalmente aceptados sobre la materia”.

El reglamento

El reglamento aprobado por la JCE prohíbe expresamente la publicación o difusión de encuestas electorales fuera del período legal de precampaña y campaña, el cual inicia el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones.

Además, contempla sanciones como suspensión temporal del registro, cancelación definitiva y otras medidas administrativas para las firmas encuestadoras que incumplan la disposición.

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