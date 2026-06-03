La Junta Central Electoral (JCE) informó este miércoles que recibió el premio al "Mejor Documento de Identidad 2026" durante el Foro High Security Printing Latin America 2026, un reconocimiento que distingue la nueva cédula dominicana en materia de identidad y seguridad documental.

La nueva cédula de identidad y electoral de República Dominicana obtuvo la distinción tras competir con los documentos presentados por Costa Rica y Argentina, únicos países nominados junto al país caribeño.

De acuerdo con la JCE, la evaluación tomó en cuenta aspectos como seguridad documental, innovación tecnológica, capacidad operativa, experiencia ciudadana y cumplimiento de estándares internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/hj5wwqxcaafnxo-330f4f57.jpg El premio fue otorgado por el Foro High Security Printing Latin America 2026. (FUENTE EXTERNA)

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Reconocimiento y desarrollo de la nueva cédula dominicana

La delegación dominicana estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, y el director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez.

Durante la actividad, Jáquez Liranzo afirmó que el reconocimiento confirma el nivel de desarrollo alcanzado por el nuevo documento de identidad dominicano.

"Haber obtenido el reconocimiento al mejor documento de identidad de la región significa que la nueva cédula dominicana es considerada la más avanzada de América Latina en aspectos como seguridad documental, innovación tecnológica, identidad digital, capacidad operativa y experiencia ciudadana", expresó.

El presidente de la JCE destacó la evolución del sistema de identificación nacional y recordó que hace poco más de tres décadas el documento era elaborado en cartón.

Asimismo, explicó que la nueva cédula incorpora elementos patrios, culturales y ambientales, además de características tecnológicas alineadas con estándares internacionales.

Alcance internacional y modernización del sistema de identidad

Jáquez Liranzo dedicó el reconocimiento al pueblo dominicano y agradeció al personal de la institución, especialmente a los equipos de la Dirección de Cedulación y al Consorcio Emdoc, por su participación en el desarrollo del proyecto.

Alcance internacional

Por su parte, el director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez, destacó que la JCE es actualmente la única institución en el mundo que ejecuta de manera simultánea un proceso de renovación de identidad tanto en territorio nacional como en el exterior.

Según explicó, la renovación impacta a dominicanos residentes en unos 35 países, mediante una operación que busca garantizar acceso, rapidez y seguridad en la emisión del documento.

Rodríguez señaló que el premio tiene un valor especial porque es otorgado por especialistas internacionales en identidad, documentos seguros y tecnologías gubernamentales.

Agregó que el reconocimiento posiciona a la JCE entre las instituciones de identidad más avanzadas de la región y valida los esfuerzos realizados para modernizar el sistema de identificación dominicano.

Sobre el premio

High Security Printing Latin America es uno de los principales foros especializados de la región en seguridad documental, identidad, emisión de documentos gubernamentales, pasaportes, cédulas, licencias de conducir y tecnologías de autenticación.

La premiación es organizada por Reconnaissance International, entidad responsable de las conferencias High Security Printing que se realizan en distintas regiones del mundo.