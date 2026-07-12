La JCE informa que llegó a 2 millones de cédulas entregadas

El presidente del organismo, Román Andrés Jáquez Liranzo (c), encabezó un acto en La Romana para conmemorar el hito, acompañado de miembros del organismo. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) informó este domingo que alcanzó la entrega de dos millones de cédulas de identidad y electoral en el nuevo formato, a solo 90 días de haber iniciado el proceso de renovación del documento, el pasado 12 de abril. La cifra fue alcanzada en la provincia La Romana.

El presidente del organismo, Román Andrés Jáquez Liranzo, encabezó un acto en La Romana para conmemorar el hito, acompañado de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la zona Este, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán.

También participaron la encargada del centro de cedulación de La Romana, Marileidy Sepúlveda; la secretaria adjunta, Daira Patricia Berroa, y otros colaboradores de la institución.

Ana María Mejía Mercedes de Cedeño se convirtió en la persona número dos millones en recibir la nueva cédula. Acudió al centro de cedulación junto a su esposo, Ernesto Cedeño de la Rosa.

Según la JCE, la provincia La Romana registra 64,604 personas ceduladas con el nuevo documento, de las cuales 50,759 corresponden al municipio cabecera.

El organismo destacó que la cifra alcanzada en los primeros 90 días refleja el avance del proceso de renovación y la respuesta de la ciudadanía a la convocatoria para obtener el nuevo documento de identidad y electoral.

Palabras de Román Jáquez

El presidente de la JCE, quien dirigió unas palabras en el acto, manifestó que este es un momento que marca un hito en este proceso de cedulación, que inició precisamente un día 12 de abril y hoy (12 de julio), ya suman tres meses.

"Hoy, a las 8:05 de la mañana, aquí en este centro de cedulación se le entregó la cédula ´dos millones´ a la ciudadana Mejía Mercedes, a quien el Pleno de la Junta Central Electoral quiere entregarle de manera simbólica y solemne un reconocimiento por su valor cívico de hacer realidad el cambio de identidad de este documento", señaló Jáquez Liranzo.

Apuntó que la cédula de identidad en su nuevo formato es un documento generacional, futurista, con una visión patria, con una visión de protección al medio ambiente y con una visión cultural, pero, sobre todo, con altos estándares de seguridad e innovaciones tecnológicas de última generación.

Números de cedulación

En tanto que la miembro titular del Pleno y coordinadora de la zona este, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, agradeció a la ciudadana Ana María por acudir al llamado de la institución y valoró el esfuerzo y compromiso ininterrumpido de todo el equipo del centro de cedulación de La Romana.

Al corte de la edición de esta nota el reporte oficial detalla que el proceso de entrega de la cédula en su nuevo formato, ya alcanza un total de 2,001,006 personas bajo una distribución demográfica equilibrada por sexo: 1,004,502 mujeres y 996,504 hombres.

Mientras que el desglose por edad registra que el grupo entre los 31 y 35 años fue el que representó la mayor cantidad de entregas de la cédula en su nuevo formato (211,810 entregas); seguido por el rango de 36 a 40 años (198,558) y de 26 a 30 años (191,293). En tanto que los adultos mayores de 70 años en adelante acumulan 163,257 renovaciones de la cédula.

En cuanto a los datos estadísticos por provincia, encabezan con más cedulados Santo Domingo, con 387,138 personas; el Distrito Nacional, con 283,298; y Santiago, con 200,452.

En el exterior, las oficinas de la JCE han consolidado un rol estelar. Estados Unidos lidera con 39,662 personas (concentradas en Nueva York, Nueva Jersey, Orlando y Massachusetts).

En Europa, España registra 13,151 ciudadanos, Italia 2,613 y Suiza 1,069. El informe cierra en el extranjero con Países Bajos (1,502); Antillas Menores (3,543); Panamá (2,265); Canadá (1,664); y Santiago de Chile con 1,299.