JCE concede prórroga hasta el 2 de septiembre para el registro actualizado de afiliaciones políticas

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) informó este lunes que concedió una prórroga de 30 días para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos depositen el listado actualizado de sus afiliados.

De acuerdo con una misiva de la Secretaría General de la JCE, la nueva fecha límite será el 2 de septiembre, hasta las 4:00 de la tarde.

Durante este período de prórroga, las organizaciones políticas deberán ponerse al día con los documentos solicitados y entregarlos en la Secretaría General , tal como lo establece el artículo 4 del Reglamento que instituye el proceso para el registro de afiliaciones y desafiliaciones.

El plazo original para completar este proceso vencía este 3 de agosto. Sin embargo, el órgano electoral explicó que decidió extenderlo tras acoger una solicitud presentada por el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom).

Sobre el reglamento de afiliaciones

El pasado mes de febrero, la JCE aprobó un nuevo reglamento que busca poner fin a las quejas por afiliaciones sin consentimiento y por los dobles registros de ciudadanos en los padrones de los partidos políticos.

Con el denominado "Reglamento que instituye el proceso para el registro de afiliaciones y de desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos ante la JCE", en cumplimiento de la Ley 33-18, las organizaciones políticas deberán presentar sus padrones de afiliados.

El artículo 4 establece que los padrones serán depurados por las direcciones de Informática y de Partidos Políticos de la JCE, y que solo se reconocerán como válidos los ciudadanos inscritos en una sola organización política. En caso de que un votante figure afiliado a más de un partido, la Junta lo clasificará con estatus de "inactivo".

Asimismo, si un ciudadano desea apelar dicha condición, deberá hacerlo mediante la presentación de sus credenciales ante la JCE. Además, tendrá que suministrar sus datos biométricos y la evidencia física que respalde su afiliación, conforme a lo dispuesto en el reglamento.

De igual manera, cuando al registrar la cédula de un afiliado el sistema genere una notificación indicando que esa persona ya figura inscrita en otro padrón, también será considerada "inactiva".

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