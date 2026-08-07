El volante que entrega la JCE al renovar la cédula genera confusión entre ciudadanos

Una persona con discapacidad en la captura de datos para su nueva cédula en la sede de la Junta Central Electoral (JCE) el 14 de abril del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los ciudadanos que renuevan la nueva cédula de identidad y electoral pueden recibir un pequeño volante con un código PUK y un PIN. Sin embargo, muchas personas salen de los centros de cedulación sin ese documento, mientras otras lo reciben sin que les expliquen para qué sirve, lo que ha generado incertidumbre y confusión sobre su utilidad.

Un sondeo realizado por Diario Libre entre 33 personas que ya renovaron su documento encontró que solo 12 recibieron el volante. De ese grupo, únicamente seis dijeron que el personal de la Junta Central Electoral (JCE) les explicó cuál era su función.

La inquietud entre quienes no lo recibieron radica en que la propia JCE ha informado que ese volante servirá para habilitar, en una etapa posterior y de manera voluntaria, la firma digital o firma electrónica. Hasta el momento, la institución no ha explicado por qué el documento no se entrega a todos los ciudadanos ni qué ocurrirá con quienes no lo conserven o nunca lo recibieron.

Durante el lanzamiento de la cedulación masiva, el 12 de abril, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, explicó que el volante contiene el código que permitirá a los ciudadanos activar la firma digital cuando la institución habilite ese servicio.

"Posteriormente y si el ciudadano lo considera, podrá habilitar con ese PIN su firma digital o firma electrónica. Es importante que el ciudadano lo guarde, le tome una foto, lo escanee, porque posteriormente la JCE hará un llamado para aquellos ciudadanos que quieran usar la firma electrónica y ese será el código personal para habilitarlo", expresó.

La JCE también ha advertido que el documento debe conservarse en un lugar seguro debido a la información que contiene.

Dudas sobre su conservación

Las inquietudes no se limitan a quienes nunca recibieron el volante. También existen dudas entre quienes sí lo tienen sobre qué ocurre si lo pierden o si el documento se deteriora.

Durante una visita de Diario Libre a la oficialía de La Feria, en el Distrito Nacional, un empleado de la JCE indicó que, en caso de extravío, los ciudadanos pueden obtener una copia del volante en el mismo centro donde renovaron su cédula.

Sin embargo, el propio documento contiene una advertencia distinta. En él se lee que "en caso de pérdida del PUK aquí indicado, no será posible realizar el cambio de su PIN en caso de olvido". Además, señala: "Al recibir este ticket, usted reconoce y acepta la responsabilidad sobre el resguardo adecuado de esta información".

A esto se suma que algunos ciudadanos ya conservan el volante deteriorado. Entre las personas consultadas por este medio, varios afirmaron que el papel térmico se ha borrado parcialmente con el paso de los días, hasta el punto de que el texto y el código QR resultan ilegibles.

Por esto la JCE recomienda tomar la foto o escanearlo, de modo que no se dependa solamente del papel.