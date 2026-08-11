Unos 35 mil dólares por 37 mil votos: el costo del viaje de dos miembros de la JCE por Europa

Los datos de los gastos fueron entregados a Diario Libre por la JCE. ( SHUTTERSTOCK )

La Junta Central Electoral (JCE) gastó 35,922.60 dólares, equivalentes a aproximadamente 2.19 millones de pesos, para enviar a dos de sus miembros durante 14 días a Suiza, Italia, Países Bajos y España, en una misión técnica vinculada con la conformación de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (Oclee).

El tamaño del gasto contrasta con la cantidad de dominicanos que se animan a votar en esos países en las últimas elecciones presidenciales celebradas en el 2024. En Suiza, por ejemplo, solo 1,732 personas ejercieron el sufragio. En las cuatro naciones visitadas había 140,242 dominicanos empadronados, pero solo el 26.44 % acudió a votar, es decir, 37,079 personas.

La participación fue desigual entre los cuatro países. España concentró la mayor cantidad de electores y votos, con 107,861 inscritos y 28,800 sufragios, mientras que en Italia votaron 4,331 de 20,421 empadronados y en Suiza apenas 1,732 de 8,689. Países Bajos fue la excepción, con 2,216 votos de 3,271 inscritos.

En conjunto, de los 140,242 dominicanos empadronados en esos cuatro países, solo 37,079 votaron en 2024, equivalente al 26.44 %. Los cuatro destinos concentran, además, el 93.8 % del padrón de la tercera circunscripción del exterior, por lo que representan prácticamente todo su universo electoral.

Viáticos y boletos aéreos

Según los datos entregados a Diario Libre por la propia JCE, la misión se realizó en marzo del 2026, dos años antes de las próximas elecciones presidenciales y congresuales, y tuvo como propósito recibir propuestas de aspirantes a integrar las Oclee. El gasto de 35,922.60 dólares correspondió únicamente a los dos magistrados que participaron: 22,400 dólares en viáticos y 13,522.60 dólares en boletos aéreos, estos últimos en clase ejecutiva.

Ese monto, sin embargo, representa solo una fracción del costo total de organizar el voto dominicano en el exterior. Los desembolsos se incrementan durante la preparación y ejecución de cada proceso electoral.

Los 800 dólares diarios que recibió cada magistrado para viáticos superan las tarifas de referencia de Naciones Unidas para los destinos de esta misión. Según la escala de la Comisión de Administración Pública Internacional de la ONU, las asignaciones diarias de referencia son de 463 dólares para Suiza, 478 dólares para Milán, 329 dólares para Países Bajos y entre 327 y 448 dólares para las ciudades españolas visitadas. Estas asignaciones incluyen alojamiento, alimentación y gastos incidentales.

Así, los 800 dólares diarios entregados por la JCE son 322 dólares más que la mayor de esas referencias, la correspondiente a Milán, y más del doble de la tarifa establecida para Países Bajos. La comparación es solo una referencia internacional, pues las tarifas de la ONU no constituyen un límite obligatorio para la JCE.

El segundo más costoso

La misión de marzo fue la segunda más costosa entre los viajes internacionales reportados por la JCE en el último año y medio, solo por debajo de la realizada a León, España, para el Cybersecurity Summer BootCamp.

En total, durante el período analizado, la institución reportó 529,438.19 dólares en viáticos, gastos de bolsillo y boletos aéreos, equivalentes a unos 32.3 millones de pesos calculados a una tasa de 61 pesos por dólar. La cifra comprende las participaciones de los cinco miembros titulares y tres suplentes; solo los titulares concentraron 512,838.06 dólares.

En el caso de la misión europea, los magistrados Samir Rafael Chami Isa e Hirayda Marcelle Fernández Guzmán recibieron 11,200 dólares cada uno en viáticos, a razón de 800 dólares durante 14 días.

Los boletos aéreos representaron otros 13,522.60 dólares. El pasaje de Chami Isa costó 6,861.30 dólares, mientras que el de Fernández Guzmán ascendió a 6,661.30 dólares. Ambos fueron adquiridos en clase ejecutiva.

La gira comprendió Zúrich, Milán, Ámsterdam, Barcelona, Valencia y Madrid. El propósito específico era recibir propuestas de aspirantes a integrar las Oclee, estructuras que cumplen funciones de coordinación logística electoral en las demarcaciones de votación del exterior.

Los cuatro países forman parte de la tercera circunscripción electoral del exterior, junto con las ciudades de Madrid y Barcelona en España, Ámsterdam en Países Bajos, Milán en Italia y Zúrich en Suiza. La Ley 20-23 establece que en cada demarcación de votación debe existir una OCLEE.

Preparativos Dos semanas antes de la salida de los magistrados, la JCE aprobó el nombramiento de auxiliares para sus Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) en Zúrich, Milán, Países Bajos y Barcelona. Hasta las actas de las sesiones ordinarias disponibles hasta junio de 2026, no figura un informe final sobre los resultados de esta misión, aunque sí aparecen informes posteriores de otras giras internacionales realizadas por miembros de la JCE. Diario Libre solicitó a la JCE una reacción sobre el costo de la misión, los criterios utilizados para establecer los viáticos y los resultados obtenidos, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.