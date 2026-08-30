ACD Media celebra suspensión de restricción a encuestas

La medida contó con los votos del presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, y de los miembros Dolores Fernández Sánchez y Samir Chami Isa. Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Vallejo Santelises votaron en contra. ( ARCHIVO )

El presidente de ACD Media, Dany Alcántara, calificó como una victoria para la libertad de prensa y la democracia la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de suspender provisionalmente la norma que impedía divulgar encuestas electorales fuera de los períodos de precampaña y campaña.

Al reaccionar a la medida, Alcántara felicitó a la JCE por dejar temporalmente sin aplicación el artículo 13 del reglamento de encuestas, una disposición que ACD Media había cuestionado desde mayo por considerar que excedía las facultades otorgadas al organismo electoral por la ley.

"No es ocioso seguir preguntándose quién pretendía o pretende impedir que el país conozca la realidad de lo que nos pasa", expresó.

También cuestionó a quién perjudica que se conozcan las preferencias políticas de los ciudadanos y los temas que generan mayor preocupación entre la población.

Reacción a la decisión de la JCE

La JCE suspendió el artículo 13 mediante una decisión adoptada por mayoría en su sesión del 20 de agosto y certificada el viernes 28.

La medida contó con los votos del presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, y de los miembros Dolores Fernández Sánchez y Samir Chami Isa. Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Vallejo Santelises votaron en contra.

La suspensión es provisional. La JCE no declaró ilegal ni inconstitucional la disposición, sino que decidió dejarla sin efecto mientras las jurisdicciones correspondientes resuelven los procesos abiertos contra el reglamento.

Las demás normas relacionadas con el registro de encuestadoras, metodología y requisitos para la divulgación de estudios permanecen vigentes.

El artículo suspendido prohibía publicar o difundir encuestas electorales antes del inicio formal de la precampaña, previsto para julio de 2027 de cara a las elecciones de 2028. La restricción también incluía estudios realizados inicialmente para uso interno de organizaciones políticas.

Controversia sobre el reglamento

La controversia surgió porque la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece como límite para la divulgación de encuestas los ocho días anteriores a las elecciones.

ACD Media había solicitado desde el 28 de mayo la reconsideración del reglamento y posteriormente pidió la cancelación o suspensión de su registro como firma encuestadora.

La empresa sostuvo que no podía acogerse a una regulación que, a su juicio, imponía restricciones superiores a las establecidas por el Congreso.

La disputa escaló a comienzos de agosto, cuando la JCE abrió un procedimiento administrativo sancionador contra ACD Media por dos estudios divulgados el 1 de junio y el 13 de julio, al considerar que podían haber violado el reglamento.

Con la suspensión del artículo 13 también quedaron paralizadas las consecuencias sancionadoras vinculadas específicamente a esa disposición y los procedimientos administrativos sustentados en la prohibición.

Alcántara confió en que la controversia no vuelva a repetirse.

"Confiamos en que en lo adelante la Junta Central Electoral, los partidos y otros actores de la vida política del país no acuerden la violación de la ley y de la Constitución", declaró.

El presidente de ACD Media sostuvo que las instituciones y los actores políticos están llamados a garantizar la libertad de expresión y el respeto a la institucionalidad democrática.