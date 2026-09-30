La JCE aprueba la integración preliminar de las 162 juntas electorales para los comicios de 2028

Una persona deposita su voto en una urna. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Junta Central Electoral (JCE) aprobó este miércoles la integración preliminar de las 162 juntas electorales que funcionarán en todo el territorio nacional, como parte de los preparativos para la organización de las elecciones generales ordinarias de 2028.

La decisión está contenida en la resolución núm. 08-2026, mediante la cual el órgano electoral establece la composición propuesta de estas dependencias y abre el proceso para la presentación de impugnaciones.

De acuerdo con la resolución, se establece un plazo de 10 días hábiles, contado a partir de su publicación, para que sean presentadas las impugnaciones contra las propuestas de integración de las juntas electorales.

Una vez vencido este plazo, ocho días después se celebrará una audiencia pública, en la que participarán las organizaciones políticas reconocidas por la Junta Central Electoral.

Proceso de integración

La integración preliminar se produce luego de que la JCE desarrollara un proceso de recepción de propuestas de aspirantes para conformar las juntas electorales de los municipios y el Distrito Nacional.

Como parte de ese proceso, el órgano electoral realizó encuentros en distintas demarcaciones del país para recibir las propuestas y observaciones de las organizaciones políticas, representantes de la sociedad civil y otros sectores.

La JCE había informado que, tras concluir la recepción de propuestas a nivel nacional, procedería a la evaluación de los aspirantes con miras a determinar la composición de estos organismos electorales.

Las personas seleccionadas para integrar las juntas deberán participar en un programa de formación y capacitación electoral, a cargo del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC).

Funciones de las juntas electorales

Las juntas electorales constituyen órganos subordinados a la Junta Central Electoral y tienen responsabilidades dentro de sus respectivas demarcaciones durante la organización y celebración de las elecciones.

La integración definitiva de estos organismos se producirá luego de agotarse las etapas establecidas por la JCE, entre ellas el período dispuesto para las impugnaciones y la correspondiente audiencia pública.

La conformación de las 162 juntas electorales forma parte del calendario de trabajos que desarrolla la Junta Central con miras a los comicios de 2028.