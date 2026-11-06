La Junta Central Electoral (JCE) pondrá en marcha un procedimiento extraordinario para resolver la situación de personas de 60 años o más que poseen cédula de identidad, pero cuyos registros de nacimiento no aparecen en los archivos oficiales, están deteriorados o nunca fueron asentados.

El presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, informó que el protocolo fue aprobado por el Pleno de la JCE el pasado 26 de octubre, como parte de las medidas adoptadas para facilitar el proceso de renovación de la cédula.

La iniciativa responde a una situación heredada de las antiguas disposiciones sobre identificación ciudadana. Antes de 1992, era posible obtener una cédula sin presentar obligatoriamente un acta de nacimiento, por lo que numerosas personas fueron identificadas oficialmente sin que existiera necesariamente un registro de su nacimiento en los archivos del Estado Civil.

Procedimiento para registros no localizados

Con el nuevo procedimiento, la JCE podrá localizar, digitalizar, reconstruir o registrar esos nacimientos, según las circunstancias de cada caso, utilizando la documentación y los datos biométricos que conserva en sus sistemas institucionales.

Jáquez Liranzo explicó que el mecanismo está amparado en la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, y permitirá subsanar las deficiencias documentales que afectan a este segmento de la población.

El trámite será gratuito y estará dirigido exclusivamente a personas de 60 años o más que ya poseen cédula y presentan dificultades relacionadas con sus registros de nacimiento.

La medida busca impedir que ciudadanos identificados durante décadas por el propio Estado encuentren obstáculos para renovar su cédula debido a la inexistencia, pérdida o deterioro de sus actas de nacimiento.