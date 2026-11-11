La JCE asegura que la nueva cédula es segura y no puede ser clonada

Muestra de la nueva cédula de identidad y electoral. ( ARCHIVO DL. )

La Junta Central Electoral (JCE) aseguró este martes que la nueva cédula de identidad y electoral no presenta vulnerabilidades en sus chips que comprometan la integridad de los datos personales ni permitan clonar o falsificar el documento.

La institución fijó su posición luego de examinar los documentos publicados por la empresa Factor Inc., consultar al consorcio Emdoc, adjudicatario del proyecto, y a expertos internacionales en criptografía y documentos de identidad.

La respuesta se produce después de que una auditoría independiente realizada por Factor advirtiera sobre dos posibles fallas de seguridad en el chip: el uso del algoritmo RSA-1024, considerado obsoleto, y la utilización de un certificado de prueba del proveedor en lugar de una clave de producción de la JCE.

Según el estudio, dirigido por el matemático y criptógrafo dominicano Juan Luis Vargas Molina, estas condiciones podrían facilitar la falsificación del mecanismo de autenticación y comprometer la validación electrónica del documento.

En su comunicado, la JCE afirmó que ha realizado, junto al consorcio Emdoc, auditorías de seguridad desde la contratación del proyecto y durante su implementación.

No obstante, explicó que los resultados de esas evaluaciones son confidenciales por estar vinculados a la seguridad nacional. También indicó que no pueden divulgarse las medidas de protección de niveles 2 y 3, correspondientes a los mecanismos de seguridad forense de la cédula.

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La entidad sostuvo que los datos de identidad y el mecanismo que impide copiar el chip están protegidos mediante criptografía de curva elíptica, conforme a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI).

También indicó que cada chip cuenta con una clave única que no puede extraerse.

Medidas anunciadas

Como parte de las medidas para ofrecer información sobre las características de seguridad del documento, el pleno de la JCE instruyó publicar en su portal oficial el certificado raíz de la nueva cédula y su lista de revocación.

La institución también pondrá a disposición una guía técnica para que entidades públicas y privadas puedan validar electrónicamente el documento, siguiendo prácticas internacionales.

En su respuesta a Factor Inc., la JCE señaló que el propio material técnico divulgado por la empresa muestra que los intentos de alterar los datos, romper el canal de comunicación seguro o falsificar la firma del organismo fueron rechazados por la cédula.

Añadió que ninguno de los escenarios de ataque planteados por la compañía se ejecutó contra un sistema real.

Reconocimiento internacional

La Junta también recordó que la nueva cédula recibió el reconocimiento de Mejor Documento de Identidad en Latinoamérica, otorgado por Reconnaissance International, de Inglaterra, durante el foro High Security Printing Latin America.

Finalmente, calificó el proyecto como un asunto de Estado, soberanía y seguridad nacional, y advirtió que se reserva el derecho de tomar medidas legales para preservar la confianza en el documento de identidad dominicano.