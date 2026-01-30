El presidente Abinader declara duelo oficial por fallecimiento de Ramón Alburquerque

Ramón Albuquerque, expresidente del Senado de la República. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader declaró este viernes mediante el decreto número 62-26 el día primero de febrero del presente año como duelo oficial, con motivo del fallecimiento del dirigente político Ramón Alburquerque, quien perdió la batalla contra un cáncer de hígado.

El decreto dispone que el Ministerio de Defensa rinda los honores militares correspondientes a este prominente ciudadano dominicano.

Asimismo, ese día la bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y en los edificios públicos de todo el territorio nacional.

Trayectoria de Alburquerque

Alburquerque se distinguió a lo largo de su trayectoria por su firmeza de principios, pensamiento visionario y compromiso con el desarrollo.

Nacido el 5 de junio de 1949 en la hoy provincia Monte Plata (entonces San Cristóbal), Alburquerque fue senador por esa demarcación durante cuatro períodos consecutivos y ocupó la presidencia del Senado en tres ocasiones en el periodo 1998-2000.

Su formación académica incluye estudios de ingeniería química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y continuación de esa carrera en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, así como formación en economía, planificación y desarrollo económico en prestigiosas universidades internacionales.

Durante su trayectoria pública, Alburquerque desempeñó importantes cargos en el sector estatal, incluyendo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y titular de la Comisión Nacional de Energía, entre otros.

Momento recordado en su carrera

Uno de los momentos más recordados del líder político fue lo ocurrido en 1999 en la elección del secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Cuando Alburquerque y otros senadores querían pasar el cerco policial, durante una protesta dijo la frase "Entren to´, coño", iniciando así un forcejeo con la Policía Nacional.