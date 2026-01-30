Restos de Ramón Alburquerque serán expuestos este sábado en la Funeraria Jardín Memorial

El expresidente del Senado y dirigente político Ramón Alburquerque. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los restos del expresidente del Senado y dirigente político Ramón Alburquerque serán expuestos este sábado en la Funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, a partir de las 9:00 de la mañana.

Alburquerque falleció este viernes a los 76 años, tras perder la batalla contra un cáncer de hígado.

Las honras fúnebres continuarán el domingo, con una misa de cuerpo presente a las 9:30 de la mañana.

Posteriormente, a las 10:30 de lañana, se realizará un acto en el Congreso Nacional, seguido de una parada a las 11:30. en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A las 12:30 del mediodía, partirá el cortejo fúnebre hacia el Jardín Memorial, donde recibirá cristiana sepultura.

Ramón Alburquerque fue una figura clave de la vida política dominicana, con una extensa trayectoria tanto en el ámbito legislativo como partidario.

Se desempeñó como presidente del Senado y ocupó diversas posiciones relevantes en la administración pública y en el liderazgo político nacional.

Su fallecimiento enluta al liderazgo político del país y a amplios sectores que reconocen su aporte al debate democrático y al fortalecimiento de la institucionalidad dominicana.

Biografía

Ramón Alburquerque Ramírez nació el 5 de junio de 1949, en la provincia Monte Plata.

Inició estudios de ingeniería química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Posteriormente, influenciado por Juan Bosch, cercano a su familia, y gracias a una beca otorgada por un sindicato de choferes y una empresa importadora de vehículos, viajó a los Estados Unidos, donde cursó ingeniería química con mención en computadoras en la Universidad de Kansas.