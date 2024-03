Abel Martínez: "Si el pueblo vota, no puede votar por su verdugo"

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, declaró este jueves que en las próximas elecciones de mayo el pueblo dominicano no votará por su verdugo, en referencia al Gobierno del PRM.

En una nota de prensa, planteó que el actual Gobierno ha deteriorado los servicios de salud y educación, así como el acceso al crédito para emprendedores y productores agropecuarios.

Reiteró que el responsable del deterioro de los servicios públicos es el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno, pero los responsables de lo que pase en los próximos cuatro años serán los dominicanos, por lo que, votar el 19 de mayo, "es un acto de responsabilidad".

"Lo que queremos es que el pueblo vote. Que vote con conciencia, porque no me cabe dudas de que, si el pueblo vota, no puede votar por su verdugo", proclamó.

"El pueblo no votará por el que cerró los CAID, por el que ha hecho colapsar el Sistema 911, por el que ha desmejorado el Metro. Nunca el pueblo puede votar por el que subió la comida en más de un 40 %" Abel Martínez Candidato presidencial del PLD “

Afirma destruyó los CAID

En el Día Mundial del Síndrome de Down, el candidato presidencial deploró que el Gobierno haya deteriorado el valioso servicio del Centro de Atención Integral a la Discapacidad, en detrimento de miles de padres con hijos con condiciones especiales.

Abel Martínez habló durante una Asamblea de PLD en la Circunscripción 2 del Distrito Nacional, en la que participaron los miembros del Comité Político, Alejandrina Germán, Domingo Contreras y Andrés Navarro, coordinador general de la campaña.

También, Manuel Saleta, enlace de la Circunscripción 2 en el Distrito Nacional; Elías Cornelio, presidente del PLD en la Circunscripción 2, y los líderes Jhovanny Leyba y Aura Fernández.

Además, el coordinador general de Comunicaciones de la Campaña, Roberto Rodríguez Marchena, y los candidatos a diputados, Enid Gil, Cleo Sánchez, Omar Guevara y Jorge Minaya.