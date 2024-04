Rafael Paz y Selinée Méndez reaccionan a sentencia del TSE que los excluye de la boleta electoral

Los candidatos a diputados por el partido Fuerza del Pueblo, Rafael Paz y Selinée Méndez están a la espera de la decisión que tome su partido para revertir el fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE) que los excluye de la boleta electoral faltando un mes y siete días para la celebración de las elecciones congresuales y presidenciales.

Méndez manifestó que la sentencia del TSE le tomó por sorpresa.

"Mis compañeros y yo hemos sido sorprendidos con la decisión del TSE, para mí es inaceptable. Nosotros no fuimos parte del conflicto que dio origen a esta sentencia. Estaremos a la espera de que la alta dirección de nuestro partido se pronuncie sobre esta errónea decisión", dijo en su cuenta en la red social X.

En tanto que en conversación con Diario Libre, Paz calificó esta decisión como una táctica más para tratar de distraerlo de su propósito de ganar las venideras elecciones.

"Yo no reacciono, yo avanzo hacia adelante, nada me va a distraer, cuál es el temor que nos tienen, ¿quién nos tiene tanto temor?, no nos van a detener, seguimos hacia adelante", expresó.

Paz dijo que este problema debe ser resuelto por la Dirección Política de su partido, que fue que escogió y respaldó a los candidatos que hasta hoy su aparición en la boleta no era un tema de preocupación.

"El partido tendrá los mecanismos, habrá un proceso jurídico o político que resuelva la situación, pero esto simplemente es una reacción a una realidad contundente que nosotros estamos posicionados número 1 en la Circunscripción #1 del Distrito Nacional", sostuvo.

"No nos moverán"

Paz también compartió su reacción en sus redes sociales. Colgó un video en el que busca transmitir que está relajado, tomándose un café con la canción de fondo «No nos moverán» de la artista y activista estadounidense Joan Báez.

Motivó su video diciendo: "¿Quién nos tiene tanto temor? Nosotros no nos detenemos. Seguimos hacia adelante. No es contra mí, es contra la Fuerza del Pueblo".

Decisión del TSE

Este viernes, el Tribunal Superior Electoral (TSE) emitió la sentencia que manda a excluir de la boleta electoral a los candidatos a diputados por la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, Selinée Méndez, Margarita Feliciano y Katiuska Alcántara.

En su lugar, la Fuerza del Pueblo deberá inscribir como candidatos a diputados por esa organización y aliados en la circunscripción 1 del Distrito Nacional a los ganadores del proceso de encuestas. Las encuestas fueron ganadas por Andy Roberto Morales, Francisco José Guillén y Robert Emmanuel Martínez.

El TSE acogió una impugnación interpuesta el primero de abril del 2024 por Robert Martínez contra la resolución 22-2024 de la Junta Central Electoral (JCE).

El tribunal acogió el fondo de la impugnación por lo cual revocó "parcialmente" la resolución de la JCE, pero solo en lo relativo a las candidaturas de diputados de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo.

De acuerdo a la sentencia, se constató que el partido había cedido en alianza una candidatura en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, según una comunicación del 27 de junio del 2023 depositada ante la JCE, y que se había reservado a lo interno otra candidatura conforme a la actualización de las reservas que depositó el partido en la JCE el 7 de julio del 2023.