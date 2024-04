El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró este sábado que es imposible que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) pueda ganar los próximos comicios en primera vuelta electoral.

"No hay posibilidad ninguna de que puedan ganar las elecciones en primera vuelta y por eso, por eso quiero que sepan que no van a ganar las elecciones porque no pueden ganarlas en primera vuelta", señaló Medina.

El también presidente del PLD habló durante el lanzamiento de la plataforma electoral "Unidos por Abel", promovida por el sector externo del PLD y celebrado en la Casa Nacional de la organización morada.

"El gobierno no es invencible. Lo sería sólo si lo dejamos, si nos quedamos en casa y no salimos a votar", proclamó.

Danilo Medina reiteró que nunca ha visto ganar a un partido que "provoca hambre, desempleo, baja los salarios e ingresos reales" de la población y precariza los servicios públicos.

Además del presidente del PLD, el acto fue encabezado por la candidata vicepresidencial por el partido morado, Zoraima Cuello.

De su lado, el coordinador del Sector Externo, Edwin Espinal, aseguró que la plataforma "Unidos por Abel" será una fuerza motora que sumará y fortalecerá la candidatura presidencial de Abel Martínez.

Sostuvo que este movimiento, integrado en su mayoría por jóvenes, será una fuerza importante de votos el próximo 19 de mayo de este año.

En la actividad también estuvieron presentes el coordinador de Campaña Vicepresidencial y miembro del Comité Político, José Dantés; los miembros del Comité Central, Aracelis Medina, Robert de la Cruz y Chaily Rosado. También participaron Mario Sánchez, Luis Grullón y Danilo Santos.