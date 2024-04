María Teresa Cabrera: "Lo que ocurre ahora es que el Gobierno se traga al Estado"

República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho con un sistema estructurado para que las autoridades de gobierno administren sus instituciones por un período de cuatro años.

Para la candidata a la Presidencia del partido Frente Amplio (FA), María Teresa Cabrera, el país ha degenerado el espíritu de ese contrato social y se requiere crear una reforma que salvaguarde la supremacía del Estado frente a los incumbentes de turno.

"Esas reformas integrales que estamos planteando deben dejar clara la supremacía del Estado sobre el gobierno, ya que lo que ocurre ahora es lo contrario, el gobierno se traga el Estado", manifestó.

La docente cree que se debe garantizar que las autoridades gubernamentales respeten la institucionalidad y los lineamientos de la organización política de República Dominicana.

Por otro lado, Cabrera consideró que hay que fortalecer la capacidad de gestión en los gobiernos municipales para afianzar su dominio sobre el territorio y aumentar el bienestar de la ciudadanía que depende de estas estructuras.

"El poder municipal debe colocarse en la perspectiva en que lo concibió el patricio (Juan Pablo Duarte), el fundador de la nación, como el primer poder del Estado convertido en un factor de construcción de la democracia y de desarrollo local", puntualizó.

La candidata de FA es una reconocida docente y activista dominicana que compite por la primera magistratura del Estado. Es una de las dos mujeres que están en la boleta presidencial de las próximas elecciones.

Nació en la provincia de La Vega y se ha destacado en importantes luchas sociales como la demanda del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación y el movimiento Marcha Verde que perseguía el fin de la impunidad.

Al hablar de María Teresa Cabrera no se puede dejar de mencionar el tema de la educación, ya que se trata de una de los principales referentes del área. En el análisis de la dirigente del partido de oposición, este sector ha pagado el precio de la corrupción y el clientelismo de los gobiernos que han dirigido el país en los últimos años.

"En este país la educación ha sido una víctima del sistema político y estos rasgos han condenado a la educación a ser lo que es hoy", dijo.

Otro reflejo de la falta de dirección estatal en materia educativa, según la maestra, es que la inversión en la escuela no se ha traducido en el mejoramiento de la calidad educativa.

La candidata reiteró la necesidad de una reforma integral que responda a las deficiencias actuales del sector y que priorice el contenido que se imparte en las aulas.

Entre los puntos que debe contemplar una reforma educativa se mencionó el fortalecimiento de la formación docente, la inclusión de la filosofía, artes y educación sexual en el currículo educativo e incrementar la partida que se destina para investigación.

En la perspectiva de esta progresista, el sistema electoral dominicano presenta una serie de desigualdades que limitan la participación equitativa de los actores. La cantidad de recursos que se requieren para hacer campañas y desarrollar un proyecto político son de las grandes barreras que impiden que la competencia se dé en el mismo terreno.

"El sistema electoral nuestro es muy inequitativo y ha tendido a ser muy cara o muy costosa la participación en la actividad política; eso es un problema porque de entrada lo hace muy desigual", dijo.

A su juicio, las leyes electorales deben ser más garantistas para asegurar la equidad en la participación en los procesos y que se consolide una cultura política menos clientelar. Asimismo, añade que se deben fortalecer las competencias de la Junta Central Electoral (JCE) en materia de persecución de los crímenes electorales y de la corrupción administrativa de los partidos.

La pedagoga plantea diversas reivindicaciones en aras de mejorar la calidad de vida de la gente y los distintos problemas sociales que experimenta la nación.

Los principales ejes de su programa de gobierno incluyen la educación, el costo de la canasta básica, la calidad sindical, la justicia electoral, la seguridad social y el fortalecimiento institucional, entre otras.

Una de las iniciativas que promovería su gobierno sería la creación de reformas democráticas que deriven en una separación de los poderes públicos más eficiente y que le otorguen más poder a la ciudadanía a partir del establecimiento de mecanismos que permitan mejor control social y de la cosa pública.

Otro punto de interés para el proyecto político que encabeza Cabrera es redefinir la política salarial atendiendo a los altos niveles de productividad y el costo de la canasta básica familiar. La idea sería crear un marco regulatorio con más beneficios para los y las trabajadores.

"Tenemos una política salarial con un carácter restrictivo adrede, porque los bajos salarios se colocan como incentivo para la inversión extranjera", agregó.

Una candidata consciente de su posición electoral

Regularmente los candidatos a cargos de elección popular se hacen eco de encuestas y estadísticas que siempre les dan como ganadores. Al preguntarle a María Teresa Cabrera sobre sus posibilidades de ganar la Presidencia de la República en mayo, la aspirante emitió una opinión honesta sobre su realidad y las condiciones de su participación en este proceso.

"Yo no puedo engañar a la gente, no estoy acostumbrada a mentirle a la ciudadanía y no le voy a decir que vamos a ganar la Presidencia en el 2024. Nosotros le estamos pidiendo a la ciudadanía que valore, lo que estamos proponiendo, los objetivos que nos estamos planteando y con su voto ayudarnos a sentar las bases para la construcción de esa propuesta", expresó.

La educadora precisó que su propósito para estos comicios es acumular una cantidad de votos "que envíe un mensaje a la clase política y a las élites, y les diga que queremos otro tipo de democracia".

A pesar de esta respuesta, María Teresa Cabrera consideró que la participación de la mujer en la política ha crecido y se están dando cambios muy positivos en términos de liderazgo femenino.

"Yo creo que en la República Dominicana hemos ido ganando espacio y en el imaginario social. Es cada vez más amplio el colectivo que entiende que las mujeres sí podemos", manifestó.

La candidata ofreció estas declaraciones en el Cafecito Político de Diario Libre, conducido por los periodistas Jesús Vásquez y Balbiery Rosario.