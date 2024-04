"El cambio llegó a la oposición", la reacción de Abinader al encuentro de Leonel con la prensa

El expresidente de la República Leonel Fernández estrenó este lunes el encuentro semanal que anunció hará con la prensa de ahora en adelante llamado "La voz del pueblo". Más tarde, el mandatario Luis Abinader planteó que "eso está muy bueno" y que con ello "el cambio llegó a la oposición".

La expresión es una clara alusión a su eslogan de campaña y de gobierno, que usa la palabra cambio en referencia a que ejecutaría una gestión diferente a del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que estuvo en el poder por 20 años seguidos.

Abinader también dijo, de forma irónica, que era muy buena la iniciativa del candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo.

"Eso es muy bueno y ayuda a la democracia", subrayó.

Te puede interesar Leonel Fernández afirma que la República Dominicana tiene una inflación acumulada

Cuando se le preguntó sobre el tema, en el desarrollo de LA Semanal con la Prensa, el gobernante primero dijo: "No, yo no me voy a involucrar en eso".

Pero ahí mismo continuó su opinión sobre la acción del candidato opositor en "La voz del pueblo": "Veo que el cambio llegó a la oposición y están cambiando su manera de comunicar".

Abinader también busca reelegirse el 19 de mayo a través de la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El estreno del encuentro de Leonel

Durante el encuentro de este lunes, Fernández criticó las ejecutorias del gobierno que encabeza Abinader. Señaló que los precios están muy altos y que hay un bajo crecimiento de la economía del país.

"Y nosotros tenemos una tradición en la República Dominicana de un crecimiento promedio anual de un 5 %, en 50 años República Dominicana, ha sido uno de los países con mayor nivel de crecimiento de toda América Latina, porque ha logrado mantener 5 % prometido anual y eso se aceleró en los últimos 26 o 27 años en que pasamos, incluso, a tener 6 % promedio de crecimiento anual", expresó.

También planteó que en esta gestión, la República Dominicana se ha empobrecido más.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/15/27884f64-c37b-402f-a56f-1c8f03f6c03e.jpg Leonel durante su encuentro con la prensa en La voz del pueblo. (FUENTE EXTERNA)