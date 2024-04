Fernández afirma que la República Dominicana tiene una inflación acumulada

El expresidente de la República Leonel Fernández realizó un análisis de la economía del país con las estadísticas del Banco Central y la inflación meta que se estableció en el país desde el 2012, y señaló que la República Dominicana tiene una inflación acumulada de un 36%.

Sobre la inflación en educación, o sea, los gastos que tienen que pagar por colegios privados, compra de qué textos etc., alcanzan un 6.21% al momento actual, afirmó. De la inflación acumulada, dijo que es la que siente el pueblo, manifestó que aunque se habla de que disminuye la presión inflacionaria, no bajan los precios; "los precios que han subido del 2020 a la actualidad, ninguno ha bajado, por tanto lo que tenemos es una inflación acumulada del 36%", dijo Fernández, el candidato presidencial de La Fuerza del Pueblo.

En ese sentido, indicó que para el 2018 la inflación en la República Dominicana era de un 1.2% y que para el 2021 esta multiplicó siete veces su valor, situándose en un 8.50;, para el 2022 se situó en 7.83%, y en el 2023 en un 3.57%.

Al estrenar su espacio, "La voz del pueblo", Fernández compartió un análisis sobre la economía del país y la inflación.

"Aquí el Banco Central dice que el descender a 3.57%, pues se ha cumplido con la meta inflación, pero en realidad este es el primer gobierno que ha incumplido con la meta de inflación del Banco Central a partir del 2021 y 2022", dijo Fernández

Explicó que cuando se habla de que la inflación ha descendido no significa que los precios han bajado, sino que el aumento de precios continúa, pero a una velocidad menor a la que se tenía antes. "Los precios aquí no han bajado, la inflación no ha bajado, lo que ha bajado es la presión inflacionaria, que es un concepto diferente", argumentó.

Otros datos explicados por Fernández señalan que en los últimos 31 meses de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) la inflación ha superado el 5%, el límite de la meta del Banco Central.

Asimismo, que de octubre del 2020 a diciembre del 2023 unos 288 artículos, equivalente a un 79.1% de la canasta básica familiar han tenido un incremento interanual de dos dígitos.

De acuerdo al análisis realizado por Leonel Fernández, la inflación promedio analizada ha sido del 6.63%, por lo cual en el actual gobierno no se ha cumplido con la meta inflación cuando se hace el promedio analizado del 2020 al 2023.