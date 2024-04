"Era un hombre muy estricto, pero de buen corazón", así describen familiares y allegados al dirigente político de la Fuerza del Pueblo (FP) Franklin Almeyda, fallecido la noche de este jueves, en su residencia.

Con gran tristeza y dolor , Ingnacio Pérez, amigo de la familia y empleado de Franklin Almeyda por más de 20 años, manifestó que era un ser humano que no le gustaba "lo mal hecho".

Al conversar con Diario Libre, Pérez indicó que aprendió a entenderlo, y es por ello, que más que un empleado, Almeyda lo acogió como a un hijo.

"A la gente no le gustan las personas correctas. Dicen que los políticos son ladrones, pero mira como vivía él, de manera humilde desde los años 80, a pesar de que ocupó grandes cargos en distintas instituciones del país. Murió como vivió", agregó.

Ignacio Pérez, amigo de la familia y empleado de Franklin Almeyda por más de 20 años. (SAMIL MATEO)

Además, dijo que este viernes justamente lo llevaría al cardiólogo, a su consulta de rutina a las tres de la tarde, "pero lamentablemente ya había fallecido".

"Hemos perdido un gran hombre", dijo.

Pérez de 80 años, comenzó a laborar con el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como mecánico. Dijo que el también político vio en él a una persona comprometida con el trabajo y de buena voluntad, lo que lo hizo ganarse su confianza.

Subrayó que se quedará dándole soporte a la esposa, Josefina Pérez Gaviño de Almeyda.

Sobrino del militante político, Gaetano Pellicce Pérez. (SAMIL MATEO)

"Esas son las reglas y hay que cumplirlas"

Mientras que el sobrino del político, Gaetano Pellicce Pérez dijo que su tío sufría de hipertensión y ya había sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones con "baipás" en las arterias coronarias (este procedimiento crea una nueva vía para que la sangre eluda una arteria obstruida o parcialmente obstruida en el corazón).

"Fue por el tema de una arritmia cardíaca que fue al médico, sin embargo, estaba todo controlado de acuerdo a los informes de los especialistas, y la noche del jueves fallece", explicó.

"Mi tío era una persona estricta y muy claro en sus convicciones. Yo le decía a mi esposa, cualquiera que lo veía echando un ´pleito político', no pensaría que fue el señor que nos llevaba a pescar de niños. Fuera de los temas políticos, era cariñoso y se preocupaba mucho por uno", destacó.

Recordó entre risas una anécdota y, es que cuando su Almeyda fue nombrado como secretario de Interior y Policía, él reunió a todos los sobrinos y les dijo: "Si los cogen tomando, no me llamen, que lo mal hecho no lo apoyo".

Pellice Pérez manifestó que aunque la gente lo tildaba de 'rosca izquierda', la realidad es que para su tío "las reglas había que cumplirlas y él empezaba por su casa".

Honras fúnebres

Los restos de Franklin Almeyda Rancier serán expuestos este sábado a partir desd las ocho de la mañana hasta las diez de la noche en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional.

La FP informó que el domingo, a las ocho de la mañana se realizará una misa en la misma funeraria y una hora más tarde, su cuerpo será trasladado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). En esa institución educativa se formó como licenciado, se hizo profesor y ocupó la rectoría entre 1987-1990.

En la alta casa de estudios será expuesto en el Aula Magna a partir de las diez de la mañana.

Mientras que a las 11 de la mañana del domingo será llevado a la sede de la Fuerza del Pueblo, ubicada en Gascue, Distrito Nacional.

Suspenden actividades

La Fuerza del Pueblo comunicó que suspendió sus actividades políticas debido al fallecimiento del dirigente, quien era miembro de la Dirección Política y secretario de Formación Política.

El secretario de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián, indicó que las actividades del partido, como talleres, reuniones y encuentros de preparación para las elecciones del 19 de mayo, se desarrollarán más adelante, según lo programado.

Lamentan muerte

Diversos dirigentes políticos e instituciones lamentaron la muerte del Almeyda Rancier, quien además fue funcionario en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, del que fue fundador.

El expresidente de la República y candidato a esa posición por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, lo calificó como "compañero de mil batallas".

Carrera

Almeyda Rancier, de 83 años, fue un abogado y escritor fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), precandidato presidencial de esa organización política y rector de la UASD.

También durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández, ocupo el cargo de secretario de Interior y Policía.

Era titular de la secretaria de formación política de la FP.