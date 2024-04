Demóstenes, Daniel y Marino debaten por senaduría de la provincia Santiago

Los candidatos a la senaduría por la provincia de Santiago se midieron anoche en un debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), que tuvo momentos de enfrentamiento directo entre el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP). Mientras el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue objeto de críticas en las redes sociales por su tímida participación.

A Daniel Rivera, Demóstenes Martínez y Marino Collante les tocó plantear sus posiciones sobre salud, reforma fiscal, seguridad ciudadana y migración.

El debate se llevó a cabo en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

Al ser cuestionados sobre el Código Penal, todos coincidieron en que esta ley con más de 20 años dormida en el Congreso Nacional, debe ser aprobada sin las tres causales y que el aborto pase a ser tratado en una ley especial.

Asimismo, los debatientes entraron en calor al abordar el tema migratorio. Martínez dijo que existe doble moral en este gobierno sobre la migración haitiana a lo que Rivera respondió que fue la oposición la que construyó una universidad para los haitianos, y en la réplica Martínez ripostó: "No sea indolente mi apreciado doctor, fue en el terremoto que se le donó una universidad a Haití".

A Marino Collante, quien se notó titubeante al responder algunas preguntas, dejó sonar la alarma en varias ocasiones en su tiempo de participación, por no tener a flor de labios una contestación que le permitiera fluir. Sin embargo, el candidato peledeísta habló de las bondades de una reforma integral, no fiscal. A este tema Demóstenes añadió que se necesita revisar la reforma fiscal, pero que no afecte a los pobres.

"Ahora es que tenemos un Ministerio Público Independiente", defendió Daniel Rivera, al hablar sobre corrupción. En la réplica, Demóstenes Martínez le respondió que la independencia del Ministerio Público no es de nadie, sino que es del que hizo la Constitución del 2010.

Los candidatos opositores insistieron en el tema de la inseguridad ciudadana. Marino Collante lamentó que no sólo los jóvenes están preocupados por el flagelo, sino también las personas de todas las edades.