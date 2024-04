Debate: Guillermo Moreno le habla de su padre a Omar y éste denuncia competencia desigual

"" “

Este lunes los candidatos Guillermo Moreno, de la alianza Partido Revolucionario Moderno-Alianza País, y Omar Fernández, de FP-PLD-PRD, se enfrentaron en el debate convocado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y, tal como dijo Fernández, tuvieron disidencias y coincidencias.

Moreno resaltó la gestión de Luis Abinader y la importancia de darle continuidad "al gobierno del cambio", incluso utilizó el recurso de mencionar supuestas políticas "negativas" del expresidente Leonel Fernández, padre de su contrincante Omar Fernández.

En cambio, Fernández denunció que Moreno y el partido oficialista están utilizando todo tipo de recursos en contra de su postulación y dijo que Moreno intenta dividir la relación con su padre, por lo que recitó un versículo bíblico referente a la obediencia y honra que le deben los hijos a los padres.

Sobre los tópicos del debate, los candidatos abundaron en sus ponencias, coincidían en muchas respuestas, pero hubo algunas cuestiones que no contestaron concretamente.

Fernández y Moreno coincidieron en que se debe realizar una reforma tributaria integral, así también del Código Laboral que data de hace 32 años con la integración de nuevas modalidades de empleos y la eliminación de la ley de anticipo. De este último punto, Moreno enfatizó que solo se elimine este requisito para las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes).

Tuvieron respuestas contrarias sobre la Cámara de Cuentas. Los moderadores del debate, Jéssica Hasbun y Jean Suriel, solicitaron su opinión sobre el método de escogencias de ese organismo. Moreno destacó que hay un vacío en la ley que crea este órgano extra poder y, en su lugar, dijo que de ganar las elecciones someterá un proceso de revisión de la referida legislación.

Fernández planteó que está de acuerdo con el mecanismo, pero hizo críticas sobre la pertinencia de quienes evalúan las ternas.

"En cuanto a la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas me parece adecuado que se presenten ternas en el Congreso Nacional, sin embargo, creo que de ahí sale la importancia y la conversación de que haya contrapeso en el Congreso. Se hace imperante la discusión sobre un Congreso Nacional, realmente equilibrado, con buen contrapeso, que logre consensos importantes y que entienda la necesidad de que a la hora de escoger terna sea equilibrada y que represente bien a los dominicanos", explicó.

A los candidatos se le preguntó sobre sus propuestas para mejorar la calidad de la oferta académica de las universidades, sin embargo, ambos respondieron sobre la educación preuniversitaria.

Cuando se tocó el tema de la educación, coincidieron en que se reorientar la distribución del 4 % de del Producto Interno Bruto para la Educación. La postura de Fernández le causó sorpresa a Moreno, que aprovechó sus declaraciones para rememorar que su padre (Leoenel Fernández) se opuso a la consignación de ese porcentaje cuando fue presidente.

Omar indicó que ya estaba preparado para que su contrincante hiciera mención de su padre, por lo que respondió lo siguiente:

"Si se quería anotar a un debate presidencial se anotaba para el miércoles, no para hoy que es un debate contra un candidato a la senaduría, pero en todo caso quiero recordar que en el 2004 recibimos la inversión para la educación en 1.2 con respecto al PIB y lo entregamos en 2.7, el 4% es una conquista ciudadana, no nos hemos opuesto jamás" Omar Fernández Candidato a senador por la alianza Rescate RD “

"Yo he hecho alusión al candidato presidencial del partido que lo postula a él como senador, entre otros, no he hecho alusión a sus relaciones paternales, ahora bien, si eso es malo que le mencionemos a su candidato presidencial, entonces ya eso es otra cuestión", enfatizó Moreno.

El debate continuó con las propuestas para mejorar la seguridad ciudadana. Omar Fernández resaltó que sometió un proyecto de ley que propone la creación de un centro nacional de criminología en el país para dar una mirada desde la prevención del delito y no desde la persecución y represión.

En tanto que Moreno dijo que una de sus propuestas es que dentro de la reforma policial se incluya las nuevas tecnologías para la persecución del delito.

Sobre la reforma de la Ley 87-01, que crea el Sistema de Seguridad Social, el candidato de la alianza PRM-AlPaís propuso reformar la referida normativa cada 10 años. Igualmente, dijo que de ocupar la senaduría por el Distrito Nacional impulsaría el aumento de la asignación presupuestal para el sector salud hasta que se le otorgue el 5 % que consigna la ley.

Fernández indicó que esa reforma debe garantizar también un seguro médico a las personas cuando llegan a su edad de jubilación y la ampliación de cobertura en las enfermedades catastróficas y de salud mental e incrementar el ingreso de personas a la seguridad social.

Sector eléctrico

En el tema eléctrico, los moderadores preguntaron si estaban a favor o en contra de que se promueva la entrada de capital privado en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes). Ninguno respondió esta pregunta.

Moreno propuso que el pacto eléctrico sea rediseñado y revisado cada 10 años en vez de cinco, mientras que Fernández utilizó su minuto de ponencia para referirse a las grandes pérdidas del sector eléctrico y la importancia de robustecer el sector.

Tema haitiano

La última pregunta fue sobre el tema haitiano. A los candidatos se les preguntó si estaban a favor o en contra de legislar para regularizar la situación social de la inmigración haitiana.

Omar hizo referencia a la creación de una comisión bicameral ante el reciente conflicto y a la buena remuneración de los militares que están apostados a la frontera y dijo que, independientemente, la ley de Migración es muy clara en cuanto a la estadía de extranjeros en el país.

Moreno expresó que "la divisa debe ser primero los dominicanos. En ese sentido, quiero señalar que es necesario, en materia migratoria, nosotros nos preparemos para enfrentar los efectos reales en una crisis que se desarrolla en Haití".

Cierre del debate Denuncia competencia desigual Durante sus palabras de cierre, el candidato de la Fuerza del Pueblo denunció que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y Moreno actúan en un "todos contra uno" con respecto a la compaña política. "El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público mejor dejo la política, porque esto evidentemente no ha sido para mí. Pero que lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores que le haga un llamado al principal contrincante para que deje la mala práctica de querer sembrar cizaña entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia. No todo en política se vale para querer ganar un cargo público", expresó. "Por Abinader y por Guillermo" En sus conclusiones, Guillermo Moreno hizo un llamado a los capitaleños a votar por él y por Luis Abinader en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo próximo. "Es necesario continuar ese proceso de cambio, no podemos volver atrás. No podemos volver a los 16 años de los gobiernos anteriores. Voy al Senado a profundizar el cambio que se ha iniciado. Voy a trabajar para que este cambio sea irreversible. Para eso necesito el apoyo de los ciudadanos. Te pido que vote por Luis Abinader para la Presidencia de la República y por Guillermo Moreno para la senaduría de la capital".