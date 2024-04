Roque Espaillat es un candidato presidencial que no se avergüenza de admitir públicamente que es un evasor fiscal. Su desconfianza en las autoridades, la corrupción administrativa y la mala distribución del gasto, son algunas de las razones con las que sustenta su decisión de no pagar impuestos, él, como persona, según dice.

"Aquí está planteada la necesidad en términos fiscales de una reforma, pero yo soy el primero que no paga un peso de impuestos, ya yo lo dije, hace seis o siete meses, que Roque Espaillat (persona física) no paga un peso y no lo estoy pagando", dijo.

La justificación de estas acciones del protagonista de la boleta Ejecutiva del Partido Esperanza Democrática (PED), que preside Ramfis Domínguez Trujillo, es muy clara, no quiere que le "roben" el patrimonio que ha construido con esfuerzo y sudor.

"No le voy a meter mi sudor a esos ladrones, ¿Mi sudor para que ellos se lo roben? Tú dirás que el Código Tributario te impone pagar, sí es verdad, y el Código Penal les impone a ellos no robárselo", señaló.

Empresas familiares sí

Espaillat aclaró que dejó de tributar como persona física pero que sus empresas familiares pagan muchos impuestos. "Yo quisiera que también dejáramos de pagar, pero mi familia no se atreve", añadió.

En el Cafecito Político de Diario Libre, el aspirante cuestionó la inversión que se hace en servicios públicos como la salud, frente al gasto millonario que se destina a áreas sumamente cuestionadas como el financiamiento público de los partidos.

"¿Por qué yo voy a pagar impuestos?, para que le regalemos dos millones de dólares, cada mes a los partidos políticos, ¿Por qué tenemos nosotros los ciudadanos que mantener a esos vagos?", manifestó.

"Tenemos que limpiar este país de los corruptos, tenemos que limpiarlo de los ilegales y tenemos que enfrentar una agenda supranacional que es contraria a los valores de la familia" Roque Espaillat, candidato presidencial del PED “

"Flor que se marchitó"

Perseguir la corrupción es una de las preocupaciones más importantes de Roque Espaillat, en reiteradas ocasiones ha asegurado que su incursión en la política se debe a su interés de perseguir a los "ladrones".

Ante un espíritu de esta categoría, es inevitable preguntar su valoración sobre el sistema de justicia dominicano, sus necesidades y su opinión sobre la gestión de Miriam Germán frente al principal órgano persecutor del crimen del Estado.

"Ese Ministerio Público independiente es una flor que se marchitó, la mariposa que se fue al pantano. Aquí no hay manera de enfrentar la corrupción si esa voluntad y esa decisión no inicia desde el despacho presidencial", indicó Espaillat.

El candidato añadió: "Hay que construir una sociedad donde ser honesto no salga tan caro y ser corrupto, no valga la pena".

"Políticos son una plaga por fumigar" Roque Espaillat se define como un ciudadano, empresario, médico o con diversos adjetivos, sin embargo, uno brilla por su ausencia, político. A pesar de competir por dirigir los destinos de la nación, este hombre se define como: "Un ciudadano que ostenta la candidatura presidencial de un partido político". "Yo soy un ciudadano, fui un ciudadano y voy a seguir siendo un simple ciudadano", con estas palabras se autopercibe. Su aversión hacia los políticos es porque los define como una especie de "plaga que hay que fumigar". "¿Quién le ha hecho más daño a este país que los políticos?, ¿qué plaga, qué terremoto, qué ciclón le ha hecho más daño a este país que los políticos?", preguntó. Esta idea va muy ligada a su apodo, "El Cobrador". Espaillat es conocido con ese apodo, porque promete cobrar a la clase política todas las fechorías que, a su juicio, cree que se han cometido contra el pueblo dominicano. "Tenemos que cobrarles a los políticos que nos han mentido cuando están abajo y nos han robado cuando están arriba. En los últimos 30 años, han manejado más de 300,000 millones de dólares, dinero suficiente para hacerle un segundo piso a este país, donde cada familia tenga un techo, un carro y 200,000 pesos en el banco", aseguró.

Dios, Patria y Familia: ejes principales degobierno La propuesta del Partido Esperanza Democrática (PED) defiende tres valores fundamentales: Dios, Patria y Familia. Sus planteamientos se enfocan en que la libertad no puede transgredir la identidad nacional y las creencias que sustentan a la familia.En palabras de Roque Espaillat: "Tenemos que limpiar este país de corruptos, tenemos que limpiarlo de ilegales y tenemos que enfrentar una agenda supranacional que es contraria a los valores de la familia". A continuación, se presenta un extracto de las principales propuestas de este programa de gobierno en beneficio de la ciudadanía: Corrupción Este partido plantea una administración con cero tolerancia a la corrupción. Sus iniciativas contemplan el endurecimiento de penas para quienes incurran en delitos contra el Estado, la incautación de todos los bienes nacionales robados y un estricto código de conducta para los funcionarios públicos.

Seguridad Redoblar las fuerzas policíacas, mejorar los salarios de los agentes del orden, un régimen de consecuencias real, fortalecer el sistema jurídico nacional y transformar el sistema penitenciario, son varias de las estrategias del PED para mejorar los altos índices de inseguridad que afectan a la nación.

Pago de la deuda Para cumplir este objetivo se debe renegociar las condiciones de los empréstitos ya pactados y utilizar el dinero destinado al pago de intereses para organizar nuevas fuentes de ingresos. Conjuntamente proponen alentar la industria dominicana para incitar un desarrollo significativo.

Educación y salud El camino hacia la democracia y el bienestar, de esta forma define el PED este eje primordial de su oferta electoral. En materia educativa, se plantea la aspiración de aumentar la cantidad de aulas y mejorar los salarios del sector y para la salud impulsarán reformas para mejorar la cobertura de la seguridad social.