Fuerza del Pueblo apelará exclusión y pedirá a la Junta inscribir a Rafael Paz

La Fuerza del Pueblo (FP) informó ayer que recurrirá la resolución 35-2024 de la Junta Central Electoral (JCE), la cual deja fuera de la boleta a Rafael Paz como uno de los candidatos a diputados en la circunscripción 1 del Distrito Nacional.

Javier Ubiera, delegado suplente de la FP en la JCE, informó que el partido apelará la medida, porque el órgano electoral "desconoce la renuncia de una de las candidatas" y la incluye en la boleta.

Según Ubiera, horas antes de darse a conocer la resolución, Katiuska Morel Alcántara renunció a su candidatura.

Sin embargo, pasadas las 8:30 de la noche del ayer miércoles, la FP no había depositado ninguna instancia.

"La propia resolución de la Junta desconoce una renuncia de una de las candidatas y la incluye en la boleta habiendo renunciado horas antes de la decisión y es algo que nos llama la atención de porqué la incluyen en la boleta", dijo el dirigente.

En un mensaje en X, Leonel Fernández, candidato presidencial de la FP, calificó de "injustas e inconstitucionales" las disposiciones que excluyen a Paz.

El exmandatario se refirió a los dispositivos del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de la JCE, que sacan a Paz de la boleta y entran a otros candidatos.

El pasado martes, el órgano electoral emitió la lista de los seis candidatos a diputados de la FP en la circunscripción 1 de la capital, omitiendo a Paz.

La boleta quedó así: Andy Roberto Morales Rivera, Francisco José Guillén, Roberto Enmanuel Martínez Amparo, Selinée Méndez, Rosa Margarita Feliciano Rodríguez y Katiuska Morel Alcántara.

La JCE informó que adoptó la decisión "para no dilatar más las actividades del calendario electoral, específicamente la impresión de la boleta electoral de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, la cual, para esta fecha, tenía que estar impresa".

El pasado viernes 3 de mayo, la FP depositó una lista en que incluía a Paz, pero dejaba fuera a Andy Morales, quien, inmediatamente, dejó saber que no renunciaría a su candidatura.

La travesía de Rafael Paz

El miércoles, Rafael Paz usó su cuenta de X para desahogarse: "Soy honesto cuando digo que prefiero sufrir el látigo de la injusticia sobre mis espaldas, que el peso y la indignidad en mi corazón de comulgar con lo mal hecho". Entre otros puntos, expresó que "no renunciaré a mis convicciones y no me cansaré. Para mí, la política es parte de un propósito de vida".