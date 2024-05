Abinader: "Se puede perder unas elecciones, pero no la dignidad ni la vergüenza"

A una semana de los comicios en el país, el presidente de la República y aspirante a reelegirse en el cargo, Luis Abinader, expresó sentirse confiado en el montaje electoral, el cual estima que será "ejemplar". También dijo que durante el proceso eleccionario no se puede "perder la dignidad y la vergüenza".

"No tengo ningún temor sobre el proceso electoral. Creo que va a ser ejemplar", acotó al ser cuestionado sobre el tema durante LA Semanal con la Prensa este lunes en el Palacio Nacional.

Las elecciones ordinarias (en las que se escogen el presidente, el vicepresidente y los congresistas) son organizadas por la Junta Central Electoral y están pautadas para este domingo 19 de mayo.

En torno a su planteamiento de no perder "la dignidad y la vergüenza" en las elecciones, el mandatario refirió que ha acudido a comicios, en los que no ha salido ganancioso, lo que ha tomado como algo normal.

"Yo he participado muchas otras veces en política y he perdido, uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza. Eso se lo recomiendo", dijo el gobernante.

Los motoristas y la palabra "plaga"

Abinader tocó el tema al contestar una pregunta sobre la acusación que se le hizo en redes sociales de que había llamado "plaga" a los motoristas, cuando de lo que habló fue de las "placas" de este tipo de vehículos, para lo cual, dijo, el Gobierno tiene un programa.

Atribuyó esa acción a una "fake news" producto de "la desesperación" en medio de la campaña electoral y dijo que "se van a inventar más cosas" en el tiempo que falta para el día de las votaciones

Otro tema del que el titular del Poder Ejecutivo habló fue la denuncia de que supuestamente en la presente campaña electoral su organización (Partido Revolucionario Moderno) está usando los recursos del Estado. Sobre esto dijo que "no es cierto".

"Le aseguro que no hemos utilizado, que no hay ningún uso de recursos públicos", afirmó.

Observación internacional

También habló de los observadores internacionales que vendrán al país para los comicios. Estimó en al menos 150 los que observarán, entre ellos ocho o nueve expresidentes y dijo que tiene entendido que este miércoles llega una gran cantidad de ellos y que para el jueves ya está pautada una reunión con el expresidente chileno Eduardo Frei, quien será el representante de la Misión de la OEA.

"Nosotros lo que queremos es que el mundo vea las elecciones" Luis Abinader Presidente del país y aspirante a la reelección “

No le teme al proceso electoral "Mira, no tengo ningún temor sobre el proceso electoral. Yo pienso que tenemos, así como fue el de febrero, quizás de los más eficientes en la historia, teníamos los resultados a pocas horas. Yo pienso que eso va a ser así. Se ha cumplido con todo, creo que va a ser un proceso ejemplar".