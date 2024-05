Leonel Fernández está seguro de que la diferencia fundamental entre el gobierno actual y los suyos es la visión y la originalidad. Mientras el primero creó modelos y sistemas nuevos para el país, el segundo los replica y hace un "copy paste".

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP) presenta como ejemplos el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y el Metro de Santo Domingo, dos iniciativas de su administración. También las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

"Nosotros creamos el Metro de Santo Domingo como parte de un sistema de transporte público masivo rápido, confortable y seguro. Usted lo extiende. ¡Qué bien! Continuidad de Estado. Pero usted no fue el visionario, la visión vino de otro lado, de manera que hay un copy paste, para decirlo de alguna forma. Se está gobernando con ideas prestadas, no hay innovación, no hay visión y eso se refleja en los programas de gobierno", ejemplifica el expresidente.

Explica que el ITLA es parte de un ecosistema de alta tecnología cuyo objetivo era convertirse en un corredor tecnológico de las américas, algo muy distinto a las sucursales que el Gobierno ha llevado a las provincias y para lo cual existen otras instituciones.

"Nosotros creamos el Centro Tecnológico Comunitario (ITC), si se trata de capacitar a gente para que maneje programas, etcétera. En el ITLA venían profesores de la India, del Reino Unido, de Israel, de Japón, de Corea, es decir, era otra cosa. Era crear ese ecosistema que no se ha podido crear en 25 años pero que siempre ha estado en el criterio nuestro", indica.

Respecto a la UASD, considera que, mientras su gestión seguía un criterio de expansión regional, la administración de Luis Abinader convierte liceos en universidad.

"Hicimos campus universitarios. Usted coge un liceo y lo convierte en una universidad, pero es un edificio para un liceo, no una universidad", señala.

Su visión

Para Leonel Fernández, esa diferencia de visión también se manifiesta en el futuro que busca cada uno en sus propuestas de gobierno.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/14/leonel-en-dl---matias-boncosky11.jpg Leonel considera que la República Dominicana debe evolucionar hacia una economía y sociedad de conocimiento. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

El propósito de su programa de 2,024 propuesta es generar en la República Dominicana "una economía y sociedad del conocimiento" al tiempo que se enfrentan los problemas todavía irresueltos.

"¿Cómo podemos convivir al mismo tiempo con esa doble realidad? Ahí es donde nosotros planteamos, para diferenciarnos de los demás, en la visión de que el próximo paso de evolución de la sociedad dominicana debe ser hacia una economía y sociedad del conocimiento", reflexiona el aspirante a la presidencia.