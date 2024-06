Paliza sobre fin a su licencia: "Yo soy un hombre de mi partido"

"Yo soy un hombre de mi partido y del presidente Abinader", fue la respuesta dada por José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al ser cuestionado sobre cuando culminará la licencia del cargo en el Poder Ejecutivo.

El presidente del PRM indicó que aún continúa en los temas relacionados al partido y las elecciones, y en ese sentido realizó un encuentro con el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE).

"Como ustedes ven estoy todavía en afanes electorales, en afanes partidarios y bueno donde pueda ser útil y cuando pueda ser útil, a Dios gracias hoy tenemos una persona que me ha sustituido de manera interina que ha hecho una labor oportuna y a la altura de las circunstancias", dijo Paliza.

El pasado 10 de enero Paliza solicitó al presidente Luis Abinader una licencia en sus funciones como ministro Administrativo de la Presidencia para dedicarse a la campaña presidencial.

En sustitución de Paliza, fue nombrado Igor Rodríguez Durán quien inició en sus funciones el 17 de enero y continúa en el cargo.

En ese sentido, Paliza dijo que las "cosas están caminando como deberían" y que "estamos entre amigos y somos un gran equipo y que no es un tema que debe importarle, a mí no me preocupa".

Precisó que todo está "funcionando y las cosas van bien".