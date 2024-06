Leonel será orador en Inglaterra sobre Venezuela y Seguridad Energética en el Caribe

El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, llegó este domingo al Aeropuerto Internacional London Heathrow, en Inglaterra, para participar como orador principal de un encuentro académico en el que se tratarán temas relativos a las elecciones en Venezuela, la alianza en materia petrolera conocida como Petrocaribe y la seguridad energética en el Caribe.

Según un comunicado de prensa, el evento organizado por la asociación de exembajadores The Ambassador Partnership y el buffet de consultores Dentons, se titula: "Governance, Debt, Energy Security: Venezuela and the Caribbean Region" (Gobernanza, deuda, seguridad energética: Venezuela y la región del Caribe). Se desarrollará este lunes 10 de junio en Royal Automobile Club, London, 89 Pall Mall, London SW1Y 5HS, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., hora inglesa.

La participación del exmandatario será a las 4 de la tarde, junto a Félix Plasencia, embajador y jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino Unido, y representante permanente ante la Organización Marítima Internacional (OMI); María Eugenia Mosquera, asesora en geopolítica y comunicaciones integradas y, fundadora de VALETV; Luis Vicente León, de Datanálisis; y Brunello Rosa, de Economist, Rosa & Roubini Associates.

Bajo la moderación de Lord Anthony St. John, se realizará una discusión que incluirá la participación de la audiencia y los panelistas sobre los caminos futuros para Venezuela y el Caribe a la luz de la geopolítica, la reestructuración de la deuda y las necesidades de seguridad energética.

En el evento, en el que participará el presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), se realizarán varios conversatorios en los que estarán: Vicente Bravo, de la compañía energética global Repsol; Olivier de Langavant, de Maurel & Prom; François Proust, de Rothschild; Alessandro Amati, de Vitol; Caleb McCarry, coordinador de Transición a Cuba de la administración Bush; Robert Amsterdam, de Amsterdam & Partners; Peter Collecott, exembajador británico en Brasil; y Adrianus Koetsanruijter, Responsable del SEAE (Servicio Europeo de Acción Exterior) en Sudamérica.

Igualmente, se presentarán en los debates: Stéphane Charbit, Rothschild; Hans Humes, Greylock Capital; Deborah Zandstra, Clifford Chance; Philippe Guyonnet-Dupérat, Club de Paris; Marteen Petermann, Merlyn Advisors; entre otras personalidades del mundo político, académico y empresarial.

Visita a universidades

Los días siguientes, martes y miércoles, en su estadía en la capital del Reino Unido, Fernández visitará la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge.

Sostendrá reuniones en The Royal Institute of International Affairs Chatham House, en Financial Times y en School of Public Policy, London School of Economics and Political Science, LSE.

