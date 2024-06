Destacan cualidades de Juan Bosch en panel previo al aniversario de su natalicio

En el marco de la celebración del 115 aniversario del nacimiento del prominente escritor y expresidente de la República Juan Bosch, se realizan una serie de conferencias, simposios, presentaciones de libros, actos académicos y culturales en su memoria.

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Daniel Beltré López, un abogado y académico que estuvo por muchos años cerca del líder político, resaltó cualidades que, a su juicio, le caracterizaban.

"No tenía un afán político se enfocaba en convertirse en escritor", señaló Beltré López en el panel sobre la vida y obra del profesor.

Aclaró que, según su experiencia, el destino que perseguía Bosch no era el ser político, sino más bien escritor. "No era que tampoco no quería ser político, sí lo quería, pero no más que escritor", planteó el académico.

Agregó que Juan Bosch le renunció al entonces presidente-dictador de la República Rafael Leonidas Trujillo, cuando ostentó el cargo de encargado de información de la Oficina de Estadísticas para continuar sus ideales y defender los propósitos de la República Dominicana.

Daniel Beltré López indicó que luego de eso, Trujillo la emprendió contra el padre de Bosch, poniendo en marcha un sinnúmero de calumnias que terminaron con el encarcelamiento del progenitor.

"Bosch participó de la política por la necesidad de defenderse y defender a su familia. También a Bosch lo privaron de libertad en 1934 con una imputación falsa", rememoró el abogado.

El expresidente Bosch cayó preso, luego de que el Movimiento Vanguardia de la Dignidad Nacional en 1934 hizo detonar unos artefactos en el cementerio de la avenida Independencia, y en ocasión de eso, Bosch fue apresado e implicado en esta organización.

El historiador Beltré López resaltó que Bosch fue un hombre amante de la libertad y defensor de los sectores vulnerables.

Cada 30 de junio, seguidores, simpatizantes e idealistas celebran en la República Dominicana un año más del nacimiento de Juan Bosch, ocurrido en 1909.

Su legado incluye una vasta producción literaria y la fundación de dos de los partidos políticos más importantes del país: el Revolucionario Dominicano (PRD) y el de la Liberación Dominicana (PLD).