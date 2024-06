Charlie Mariotti afirma que un 99 % de los peledeístas "no le debe nada a la justicia"

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, expresó este domingo que los militantes de la organización opositora vinculados a supuestos actos de corrupción son menos que aquellos que no tienen cuentas pendientes con la justicia.

"Los que se han desviado en el PLD -y no voy a decir nombres- son cualquier cifra que no llega ni al 1 %, contra un 99 % de peledeístas que no le deben nada a la justicia dominicana y que son hombres y mujeres de familia", sostuvo el político tras encabezar la entrega de una ofrenda floral ante el busto de Juan Bosch, por el 115 aniversario de su natalicio, en la Casa Nacional del PLD.

Bosch fundó el PLD en el 1973. Fue un escritor, cuentista, novelista y ensayista que ocupó la Presidencia por un breve periodo en el 1963.

Las declaraciones de Mariotti se vierten en un escenario complicado para algunos altos dirigentes del PLD que actualmente se encuentran envueltos en expedientes bajo acusaciones de supuesta corrupción cometida en los gobiernos del partido morado, de acuerdo con los señalamientos del Ministerio Público.

Aunque Mariotti reconoció que parte de la militancia "se ha desviado" en el PLD, expresó que su criterio personal siempre será ofrecer la presunción de inocencia a favor de sus compañeros de partido que son salpicados en expedientes acusatorios por alegados desfalcos al Estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/30/30062024--jpld-recuerda-a-juan-bosch-en-aniversario-de-su-natalicio---samil-mateo-dominici15.jpg El PLD recuerda a Juan Bosch. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Antes de entregar la ofrenda floral, parte del Comité Político y del Comité Central del PLD se paró en la explanada de la Casa Nacional de la organización sosteniendo flores para realizar el homenaje. Allí, durante el discurso inicial, Mariotti argumentó que actualmente existe "un matadero" de reputaciones que será enfrentado por la militancia.

"Venimos a decirles que en este matadero de reputaciones, que es el mundo de hoy, el PLD reclama y levanta la bandera de la honestidad", agregó el dirigente peledeísta, al recalcar que el partido está ejecutando su renovación sin descanso.

Aparte del homenaje a Bosch, Mariotti también quiso resaltar "a los cientos de miles de peledeístas" que, según dijo, se han mantenido firmes en la organización y "han transitado por el camino correcto".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/30/30062024--jpld-recuerda-a-juan-bosch-en-aniversario-de-su-natalicio---samil-mateo-dominici06.jpg Ofrenda floral de los peledeístas. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Cambios en el PLD

En su discurso, el exsenador se refirió al congreso renovador del PLD que, a su parecer, será una oportunidad para que el partido morado "sea una opción de poder" en la República Dominicana y vuelva a los primeros puestos en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, ya que, en los últimos comicios, de acuerdo con los resultados de la Junta Central Electoral (JCE), la organización quedó desplazada a un tercer puesto.

"Nos veremos aquí todos los años para este homenaje y nos veremos cada diciembre, que es cuando el PLD celebra su aniversario, porque mientras haya un peledeísta vivo, habrá PLD", concluyó.

Leer más Destacan cualidades de Juan Bosch en panel previo al aniversario de su natalicio