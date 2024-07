"Muchas veces habrá expresiones de congresistas nuestros que no nos representan o no representan a la mayoría", de esta manera José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), desligó a esa organización de las declaraciones que hiciera el diputado Eugenio Cedeño.

Durante una entrevista televisiva, Cedeño, quien es diputado del PRM, dijo que su esposa tiene que tener relaciones sexuales con él, aunque ella no quiera y que ese tema no tiene por qué ser contemplado en el Código Penal.

Ante esto, Paliza dijo que tiene una visión muy diferente a la del legislador de su partido y que parte de la naturaleza de los poderes legislativos es la contradicción de ideas para construir en base a esas diferencias posiciones que vayan en utilidad para la gente.

"Pero no puedo yo bajo ninguna circunstancia compartir sus expresiones (Cedeño), porque no van con la forma en la que veo y pienso sobre el tema", dijo Paliza.

Mientras, la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, expresó que desde ese partido se hará una capacitación a los legisladores del partido que servirá para dar una mejor formación.

Mejía indicó que en algunos casos legisladores y funcionarios del PRM hacen comentarios de manera individual y que no representan al PRM.

"Es importante recalcar que eso (declaraciones de Cedeño) no nos representa, jamás. Cuando nosotros tenemos una posición oficial la hacemos saber de esa manera por lo que nosotros queremos separarnos de expresiones que son individuales y que jamás en la vida pudieran ser compartidos por el partid", dijo la secretaria general del PRM.

Estas declaraciones del diputado Eugenio Cedeño se dan mientras el Congreso Nacional conoce el Código Penal para su modificación y que ya fue aprobada en el Senado.

Al plantearle que la mujer no es propiedad de nadie, el legislador de La Romana estimó que "ese tipo de posiciones son las que permiten que la gente tenga confusiones".

"Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida, y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer", declaró Cedeño.