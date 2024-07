¿Qué ha pasado con Abel Martínez después de las elecciones?

Abel Martínez se quejó porque el PLD no le colocó un mensaje en el X Congreso del partido. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través del cual fue candidato presidencial, han tenido puntos discordantes tras las elecciones del 19 de mayo, en las que fueron desplazados al tercer lugar.

El último fue la queja con el partido porque los organizadores X Congreso no le proyectaron un audiovisual con un mensaje para los simpatizantes, debido a que no pudo asistir por compromisos familiares en el exterior, indicó su equipo de Prensa. "Por razones que aún desconocemos, se decidió no reproducir el mensaje en las pantallas en el acto", señaló un comunicado.

Martínez, su esposa e hija estaban en Madrid, España, según las fotos publicadas por su esposa Nahiony Reyes. La estadía coincidió con la fecha que se escogió para la asamblea del PLD, explicó el el exaspirante.

En el video para sus compañeros fue un llamado "a avanzar con esperanza, con la certeza de que estamos construyendo un partido más fuerte, más unido y más preparado para servir a nuestra nación".

El primer desacuerdo fue la noche de los comicios, cuando, sin objeción reconoció la victoria del presidente Luis Abinader, con quien acordó una reunión para tratar algunos proyectos del jefe de Estado. La cúpula del PLD le impidió que fuera en la Casa Nacional, por lo que el mandatario lo visitó a su apartamento de la capital.

Esa noche, el equipo de Prensa del Palacio Nacional informó que el "encuentro tuvo como objetivo hacer prevalecer la unidad y la colaboración necesaria para el desarrollo y bienestar de la República Dominicana, más allá de las diferencias políticas".

Una vez pasaron los comicios, Martínez ha limitado su exposición a lo interno del PLD. En la reunión del Comité Central, el 9 de junio, fue la última vez que asistió una actividad pública del PLD.

Diario Libre lo consultó al respecto y expresó: "Ahora se está en un congreso interno y como tal dentro se debatirán las ideas", y que cualquier inquietud con el evento, Cristina Lizardo la responderá.

El PLD marcha a un proceso de transformación interna y todavía Martínez no ha declarado si optará por la Presidencia o la Secretaría, puestos que, supuestamente, dejarán Danilo Medina y Charlie Mariotti en el proceso de reforma interna que se someterá el partido.

