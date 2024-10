El exdiputado Carlos Alberto Amarante García renunció este viernes a su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), luego de que la organización expulsara de por vida a su padre, Carlos Amarante Baret.

Amarante García comunicó su decisión en un video que subió a su cuenta en la red social Instagram al que llamó "reflexión". "En medio de los acontecimientos recientes me he puesto a reflexionar y me he hecho la siguiente pregunta: ¿sería un pecado llevar el apellido Amarante siguiendo en el PLD?", empezó.

El exdiputado agradeció al partido de Juan Bosch, "que durante estos ocho años me ha dado la oportunidad de representar a la provincia Espaillat, que junto al pueblo han confiado en mí y me han brindado su apoyo". También a sus compañeros de la organización que le apoyaron.

Dijo que su padre fue leal al expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, al punto de que en el 2007 "era el único del Comité Político que apoyaba al compañero Danilo frente a Leonel, decisión política que le costó la participación en la administración pública del 2008 al 2012".

"Mi padre le fue leal (a Danilo Medina", aseguró.

Carlos Alberto Amarante García prometió que seguirá luchando desde otro escenario en favor del pueblo.

"Esperando que el tiempo y el buen juicio ponga claridad a la oposición dominicana, y que un pequeño grupo no decida atajar la voluntad de un pueblo", finalizó.

Expulsión de Amarante Baret

El pasado sábado 28 de septiembre, el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expulsó de por vida y de manera deshonrosa a Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Central y del Comité Político del partido, por "atentar contra la unidad" de la organización.

Según el documento emitido, Amarante Baret estaba instando a otros miembros del PLD a renunciar y unirse a él en la creación de una nueva organización política. Esta conducta fue considerada como "faltas graves y muy graves".

La decisión se dio a conocer en el marco de la Plenaria General Aprobatoria del X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez, que se lleva a cabo este fin de semana.

El Tribunal validó la investigación que concluyó que Amarante Baret había violado los estatutos y reglamentos de ética del partido al intentar fragmentar la organización. Esta acción fue calificada como una falta grave, lo que llevó a su separación definitiva del PLD.