Danilo responde a Abinader: "Nunca he hablado con el PRM para que me habilite"

El expresidente Danilo Medina negó la tarde de este domingo haber propuesto al partido de gobierno algún acuerdo para habilitarlo en la reforma constitucional que hoy proclamó el mandatario Luis Abinader.

Medina respondió así a las insinuaciones de Abinader en su discurso.

"...negándonos a negociaciones o conveniencia política, reiteramos que quien ya fue electo en 2016 tampoco podrá volver a postularse", señaló.

En respuesta, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana dijo:

"Lo primero es que yo nunca he hablado con el Partido Revolucionario Moderno para que me habilite, porque no tengo ningún interés, y lo segundo es que no es verdad que el presidente Abinader es el primero que se pone un límite al mandato, porque el primero fui yo", acotó.

Aseguró que el artículo transitorio que le impedía repostularse se lo dictó el mismo al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez (fallecido).