Danilo Medina se mantiene en la presidencia del PLD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) será dirigido por los próximos cuatro años por el binomio Danilo Medina-Johnny Pujols, como resultado de las elecciones que celebró ayer el Comité Central (CC).

Medina fue elegido para repetir por segunda vez como presidente de esa organización, con un 67.33 % de los votos. Francisco Domínguez Brito, único candidato que competía con Medina, obtuvo el 32.67 %.

En cuanto a la cantidad de votos, por Medina sufragaron 882 personas y por Domínguez lo hicieron 428.

Johnny Pujols, un ingeniero electrónico de 41 años, fue electo secretario general con el 46.11 % de los votos.

Quedó en segundo lugar Iván Lorenzo, con el 36.44 %, y en tercer lugar José Dantés, con el 17.48 %.

Respecto a la nueva fórmula, Medina dijo esperar hacer una buena integración con Pujols y prometió presentar un plan de trabajo.

"Espero hacer una nueva buena combinación para bien del PLD. Vamos a trabajar para presentar un plan novedoso que se corresponda con lo que piensa la ciudadanía del siglo XXI. Vamos a trabajar duro de la mano del compañero Johnny y de la mano de todos los que salieron elegidos", manifestó Medina al terminar el evento.

Más adelante, Pujols afirmó que "se impone organizar la casa" para que el PLD se convierta "en el partido opositor que la sociedad dominicana ha estado demandando".

"Vuelve al poder (el PLD), pero ese camino se construye en las calles defendiendo la dignidad del pueblo dominicano", auguró.

Pujols es un egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), desde donde participó en el movimiento estudiantil peledeísta. En su carrera política siempre se identificó con Danilo Medina.

En la campaña para las elecciones del 2012 fue coordinador de la Juventud del Sector Externo de Danilo Medina, quien luego lo designó por decreto como subdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

En 2020 fue parte de la campaña presidencial de Gonzalo Castillo y en 2024 fue coordinador de Gabinete en la campaña presidencial de Abel Martínez, según su biografía colgada en línea.

El PLD también eligió a 41 miembros de los 51 que componen el Comité Político, quienes serán juramentados en la plenaria de clausura del X Congreso Ordinario, a celebrarse el 17 de noviembre.

Por segunda ocasión, el partido morado decidió que el CC elija a las nuevas autoridades y no realizar unas elecciones nacionales, como estaba estipulado antes.

Este organismo se expandió hasta los 1,493 miembros. La mayoría fue ratificada en sus puestos y la dirigencia provincial eligió a 183 el domingo 20.

Danilo responde a Abinader

Danilo Medina negó haber propuesto al partido de gobierno algún acuerdo para habilitarlo en la reforma constitucional, como insinuó el presidente Luis Abinader en la proclamación de la nueva Constitución: "...negándonos a negociaciones o conveniencia política, reiteramos que quien ya fue electo en 2016 tampoco podrá volver a postularse". En respuesta, el líder del PLD dijo: "Lo primero es que yo nunca he hablado con el PRM para que me habilite, porque no tengo ningún interés, y lo segundo es que no es verdad que el presidente Abinader es el primero que se pone un límite al mandato, porque el primero fui yo", acotó. Aseguró que el artículo transitorio que le impedía repostularse se lo dictó él mismo al presidente del Senado.