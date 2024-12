Exdirector de DNCD cuestiona manejo de 9.8 toneladas de droga y alerta sobre cárteles en RD

El exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo, arremetió este lunes contra las autoridades por el manejo realizado con el reciente hallazgo de 9.8 toneladas de droga en el puerto Caucedo.

Rosado Mateo, desde la tribuna de la Fuerza del Pueblo (FP), criticó lo que consideró contradicciones en los informes oficiales.

Entre sus cuestionamientos, Rosado Mateo puntualizó la rapidez con la que se destruyó el cargamento, así como las distintas versiones del organismo antinarcóticos y la Procuraduría General de la República (PGR), con una diferencia de 301 kilos de cocaína que no ha sido explicada.

"¿Por qué razones poderosas quemaron la droga en tiempo récord? ¿Por qué la prisa en destruir una evidencia tan importante?", se preguntó y señaló la falta de claridad y las discrepancias en los informes de la DNCD y la PGR.

Agregó que en el comunicado inicial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se sostuvo que se incautaron 9,588 kilogramos de droga. Sin embargo, luego de incinerada la droga por las autoridades, el día 9 de diciembre, la Procuraduría General de la República informó, mediante un comunicado el domingo, 15 de diciembre, que el cargamento era de 9,889 kilos, dejando fuera los 301 kilos.

Asimismo, criticó la falta de pruebas documentales, como los registros de las cámaras de vigilancia del puerto y el manifiesto de los contenedores, que ha generado gran escepticismo y dudas sobre el verdadero origen del cargamento.

Rosado Mateo planteó cuestionamiento a la participación de la DEA en la operación. Según el exdirector, el informe inicial no mencionaba la presencia de la DEA, lo que genera incertidumbre sobre cómo podrían emitir un informe, si no estuvieron involucrados en la operación. "¿Participó la DEA o no participó? ¿Cómo podrán ellos hacer un informe si no estuvieron presentes?", cuestionó.

Interrogantes

En sus declaraciones, realizadas en la Casa Nacional de la FP, Rosado Mateo dudó del origen de la droga.

De acuerdo a Mateo, en un primer momento, la DNCD había indicado que el cargamento provenía de Guatemala y tenía como destino Bélgica, pero esta versión fue desmentida por Guatemala, lo que generó aún más dudas sobre la procedencia de la carga. "¿De dónde vino la droga? ¿Cómo entraron 9.8 toneladas a República Dominicana?", expresó, subrayando la falta de un manifiesto claro sobre el origen del contenedor que se encontró vacío junto al del cargamento .

Agregó que en el párrafo 3 del comunicado de la DNCD, de fecha 7 de diciembre, se detectaron dos contenedores: uno vacío y otro cargado con bananos. En el párrafo 4 del mismo comunicado, se afirma que en ambos contenedores había un total de 320 sacos, con los 9,588 kilos de cocaína, lo que contradice la versión inicial que mencionaba el hallazgo de un contenedor vacío. "¿En cuál contenedor estaba realmente la droga y cómo se llevó a cabo el trasiego? Estas inconsistencias solo aumentan las sospechas sobre el manejo del caso", cuestionó el general.

Otro punto crítico planteado fue la falta de información sobre quién ordenó el movimiento de los contenedores en el puerto, lo que sugiere la posibilidad de una operación coordinada o, por el contrario, un manejo negligente de la carga.

Vigilancia

El exdirector también cuestionó la ausencia del sistema de rayos X, un equipo moderno que, según él, debería estar funcionando para evitar la entrada de cargas ilícitas al país, que el pasado año fue anunciado por el presidente Luis Abinader.

Exigió una vigilancia más rigurosa en la zona norte del país, especialmente en Puerto Plata (La Isabela), para evitar que el narcotráfico diversifique sus rutas.

"La ciudadanía exige una explicación más clara y coherente de las autoridades, en especial del presidente de la República. Las versiones oficiales son divergentes y carecen de detalles concretos", enfatizó.

Rosado Mateo subrayó que el pueblo dominicano necesita respuestas claras y convincentes sobre cómo se manejó este caso, especialmente ante los numerosos puntos oscuros que rodean el proceso y la creciente presencia de cárteles internacionales operando en el país. Ante ello, proponen la creación de una jurisdicción judicial especializada en tráfico y consumo de drogas, con tribunales dedicados a tratar casos complejos relacionados con el narcotráfico.

"La magnitud de las incautaciones en los últimos años muestra que estamos enfrentando poderosísimas estructuras criminales internacionales que operan con alta sofisticación. Nuestro sistema judicial debe estar a la altura de estas amenazas", indicó.